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Yabancı yatırımcıdan TOGG'a yoğun talep

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi’nin otomotiv sektörü için cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, EDAG’ın ardından uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Başvuru yapan firma sayısı yüzde 50 arttı.

Ekonomi 04.08.2020, 10:47 04.08.2020, 10:51
2011
Yabancı yatırımcıdan TOGG'a yoğun talep

Türkiye'nin otomobilinin konumlandırıldığı Kocaeli Bilişim Vadisi, uluslararası otomotiv şirketlerinin yatırımda yeni rotası oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman EDAG’ın ardından uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Vadinin bulunduğu Kocaeli ile fabrikanın yer aldığı Bursa bölgesinde elektrikli ve otonom araçlar ile ilgili bir ekosistem oluşmaya başladı. TOGG'un paydaşlarından olan veya üretim süreçlerinde yer almak isteyen uluslararası teknoloji firmaları, Bilişim Vadisi'ne gelerek teker teker ofislerini açmaya başladı.

Başvuru sayısı yüzde 50 arttı

Türkiye'nin otomobilinin teknoloji üssünün Bilişim Vadisi'nde olduğunu hatırlatan Bakan Varank, “Ön gösterim araçlarını tanıttığımız aralık ayından bu yana vadiye olan firma başvurularında yüzde 50'lik bir artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79'dan 112'ye çıktı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv Endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı” dedi.

Uluslararası bir mühendislik firması olan EDAG, araç üreticilerinin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş otomotiv tedarikçileri için mühendislik hizmetleri sunuyor. Şirket, dünyanın önde gelen otomotiv merkezlerinde yaklaşık 60 ofisten oluşan küresel bir ağa sahip. Global otomotiv sektöründe önemli aktörlerden biri olan FEV de motor, aktarma organları ve araç mühendisliği üzerine çalışmalar yürütüyor. Tasarım, simülasyon, yazılım, kalibrasyon, elektrikli ve akıllı araç sistemleri ile eğitim alanında ileri mühendislik hizmetleri veriyor.

100 milyon liralık fon kurulacak

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'ni, teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istediklerini kaydederek, “Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Tedarik sanayisi dönüşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli için 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobiliteyi hayata geçirerek ülkemizdeki tedarik sanayisinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız” dedi.

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