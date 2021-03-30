banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Yabancı yatırımcı Türkiye'den son bir haftada yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hisse senedi çıkardı

Deutsche Bank, yabancıların geçen hafta Türkiye'den 750 ila 1 milyar dolar tutarında hisse senedi çıkardığını açıkladı.

Ekonomi 30.03.2021, 17:13
4
Yabancı yatırımcı Türkiye'den son bir haftada yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hisse senedi çıkardı

Deutsche Bank, geçen hafta yabancıların Türkiye piyasalarından 750 milyon ila 1 milyar dolar hisse senedi sattığı tahmininde bulundu.

Yayınlanan tahminlere göre ayrıca, tahvil piyasasından ise 500 ila 750 milyon dolar seviyesinde bir çıkış yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının ardından borsa yüzde 10 gerilemiş, tahvil faizleri ise 4 puanın üzerinde yükselmişti.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu