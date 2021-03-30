Yabancı yatırımcı Türkiye'den son bir haftada yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hisse senedi çıkardı

Deutsche Bank, geçen hafta yabancıların Türkiye piyasalarından 750 milyon ila 1 milyar dolar hisse senedi sattığı tahmininde bulundu.

Yayınlanan tahminlere göre ayrıca, tahvil piyasasından ise 500 ila 750 milyon dolar seviyesinde bir çıkış yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının ardından borsa yüzde 10 gerilemiş, tahvil faizleri ise 4 puanın üzerinde yükselmişti.