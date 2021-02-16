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Yabancı gayrimenkul yatırımcısı için 'Turkuaz Kart' önerisi

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), bu yıl gayrimenkulde yabancı yatırımcı potansiyelini artırmak için yapılacak çalışmalara önderlik etmek için harekete geçti. Türkiye’de yabancıların belli bir rakamın üzerinde yatırım yaptıkları takdirde, uzun süre ikamet izni alabilecekleri bir düzenlemenin yapılmasını önerdiklerini belirten GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Örneğin minimum 100 bin dolar yatırım yapan bir yabancının bu sayede elde edeceği Turkuaz Kart ile 5 yıllık ikamet izni alabilmesinin sağlanması önerisini Bakanlık’a sunduk” açıklamasını yaptı

Ekonomi 16.02.2021, 09:33
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Yabancı gayrimenkul yatırımcısı için 'Turkuaz Kart' önerisi

Dün açıklanan TÜİK konut satış verilerini değerlendiren Akbal, pandemi ile seyahat engellerinin ilk çeyrek verilerine yansımasını beklediklerini, verileri olağan karşıladıklarını kaydetti. GİGDER’in yabancıya satış hedefini artırmak yolundaki rotası ise hazır: Rakip pazarların göç alma politikalarını araştıran yeni raporlar hazırlamak, İran’da sanal bir roadshow ve İstanbul’da her yıl ‘uluslararası bir gayrimenkul zirvesi’ düzenlemek  

Şubat ayında yabancı gayrimenkul yatırımcısının eğilim ve beklentilerini ortaya koyan Türkiye’nin ilk kapsamlı araştırmasını kamuoyuna duyuran Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), sektördeki yabancı yatırımcı potansiyelini artırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yabancı gayrimenkul yatırımcısına satış yapan firmaların ve aracı kurumların sertifikalandırılarak yetkinliklerinin artırılması konusunda standartları belirleyen bir çalışma sunan GİGDER, Bakanlığa sektörün önünü açacak yeni bir düzenleme önerisi getirdi. Yabancıların belli bir rakamın üzerinde yatırım yaptıkları takdirde, Türkiye’de uzun süre ikamet izni alabilmelerine imkân tanıyacak bir düzenlemenin yapılmasının beklentileri arasında yer aldığını kaydeden GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Türkiye’ye gayrimenkul yatırımı yapan katılımcıların %75’i bunu vatandaşlık edinmek için gerçekleştirmiyor. Ancak bu enstrümanın daha etkin şekilde işletilebilmesi için sektörün ortak talebi, bedeli 100 bin doların üzerinde gayrimenkul veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payı satın alan yabancıya, bu sayede ‘Turkuaz Kart’ verilerek eşine ve 18 yaş altındaki çocuklarına uzun süreli ikamet izni verilmesi hususunda düzenleme yapılması yönündedir” dedi. 

TÜİK verileri ilk çeyrek beklentilerimizle uyumlu

Dün açıklanan TÜİK Ocak ayı konut satış verilerini de değerlendiren Akbal, “Konut satış adetleri bir önceki yılın aynı ayına göre % 37,9 azalarak 70 bin 587’ye geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 31,5 azalarak 2 bin 675 oldu. Ocak ayı genel anlamda kış koşulları ve yarıyıl tatili nedeniyle mevsimsel olarak satışların durgun olmasının normal kabul edildiği bir aydır ve satışlar baharda ivmelenir. Buna bir de dünya genelinde yaşanan seyahat engelleri ve pandemi süreci etkilerinin doğal yansımalarını eklediğimizde, verilerin ilk çeyrek konut satışlarına dair beklentilerimizle uyumlu olduğunu görüyoruz. Bahar dönemiyle birlikte pandeminin olumsuz etkilerinin kısmen azalmasını ve adetlerin yükselme sürecine girmesini öngörüyoruz” diye konuştu. 

Yabancı konut alıcısının katma değeri yılda yaklaşık 1 milyar dolar 

Şubat ayında ilk bölümünü paylaştıkları ‘Rekabet ve İlham: Türkiye’de Yabancı Gayrimenkul Yatırımlarının Geleceğini İhracat Odaklı Yeniden Düşünmek’ araştırmasına göre, gayrimenkul yatırımı yapan bir turistin Türkiye’de geçirdiği süre yılda ortalama 84 gün olduğunu hatırlatan Akbal, “Bu da ortalama bir turistin Türkiye’de geçirdiği sürenin neredeyse 8-9 katı kadar vaktini Türkiye’de geçiren yeni bir profili ortaya çıkarıyor ki, bu veri sektörün ekonomiye yarattığı katma değer açısından oldukça önemli. İstanbul bir dünya başkenti ve araştırmamızda dünya pazarından daha çok şey alabileceğimizi gösteren bir tablo var. Türkiye turizm kapasitesini henüz tam anlamıyla gayrimenkule yansıtmadı” değerlendirmesini yaptı. Akbal, şöyle devam etti:

“Araştırma verilerimize göre, yabancılara ortalama 1 adet gayrimenkulü 150 bin dolara satıyoruz ve 1 yatırımcı ortalama 1,6 daire satın alıyor. Yani 1 daire alan olduğu gibi, birden fazla daire alan da var. Veriler gösteriyor ki 1 yabancının ortalama 230 bin dolarlık bir rakamı Türkiye'ye getirdiğini söyleyebiliriz. Yabancı konut alıcılarının yılda 84 günü Türkiye'de geçirdiğini ve toplam 220 bin konut aldığını düşündüğümüzde yıllık 700 milyon- 1 milyar dolar arası ek bir yatırım Türkiye'ye ulaşıyor. Bu ise gayrimenkulün ilk etapta görünmeyen katkısını oluşturuyor.” 

Rakip pazarların avantajlı ikamet politikalarını araştırıyoruz

Gayrimenkul sektöründeki tanıtım faaliyetlerinin Türkiye’nin, sağlık, eğitim, yaşam, kültür gibi pek çok alanındaki tanıtım faaliyetlerinden ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığını kaydeden Akbal, bu nedenle Türkiye’yi tanıtıcı, imrendirici faaliyetlere ağırlık vereceklerini kaydetti. 

Akbal, “Gelecek araştırma ve raporlarla Malta, İngiltere ve İspanya gibi gayrimenkul sektörüne yabancı yatırımcıları ‘oturum-ikamet-göç’ gibi alanlarda geliştirdikleri avantajlı imkanlarla cezbeden ülkelerin bu konularla ilgili nasıl adımlar attıklarını detaylı incelemeyi planlıyoruz. Örneğin Estonya ve Yunanistan gibi ülkeler beyin göçünü harekete geçirecek ve kendi gayrimenkul pazarlarına yönlendirecek kolaylıklar uyguluyor. Evden çalışma sürecini yöneten yabancı profesyonellerin, beyin göçü gerçekleştirebilecek entelektüel kesimin gelip konut almasını ve ülkelerine yerleşmesini sağlayıcı imkanlar sağlayan bu tür pazarları da ayrıca farklı raporlarla inceleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte bunları da adım adım paylaşacağız” diye konuştu. 

İstanbul’da dev zirve, İran, Asya ve Afrika’da roadshow  

Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farkındalık yarattığı pazarlara yönelik sanal fuar ve roadshowlar düzenleyeceklerini kaydeden Akbal, bu yeni projeleri şöyle anlattı: “Örneğin yakın zamanda İran'a yönelik sanal bir roadshow planımız var. Türkiye için potansiyel pazarlardan Hindistan, Endonezya, Malezya ve Pakistan gibi Asya ülkeleri ve Afrika'ya da tanıtım faaliyetleri düzenlemeyi hedefliyoruz. En büyük hedeflerimizden biri ise Türkiye’de uluslararası bir gayrimenkul zirvesi gerçekleştirmek. Bu etkinliği, dünyadaki tüm uluslararası gayrimenkul oyuncularının dikkatini İstanbul’a çekecek ve İstanbul’u uluslararası bir gayrimenkul yatırım merkezi haline getirecek şekilde konumlandıracağız. Gayrimenkul alanında uluslararası öneme sahip konuşmacıların ve kuruluşların davet edileceği bu etkinliği, her yıl farklı konu başlıklarında düzenlemeyi arzu ediyoruz.”

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