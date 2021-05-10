Yabancı dönüyor, borsa toparlanıyor

Yılın ilk çeyreğinde açıklanan bilançolarda sanayi şirketlerinin rekor kar rakamlarına ulaştığı ortaya çıktı. Bu veriler orta vadede olumlu beklentilerin güçlenmesinde etkili oldu. Sadece yerli yatırımcımlar değil yabancı yatırımcılar da bilanço verileri sonrası hisse alımlarını artırmaya başladı. Bir süredir Borsa İstanbul’da paylarını azaltan yabancı yatırımcılar 24-30 Nisan haftasında 136 milyon dolarlık hisse senedi, 30 Nisan haftasında da 33 milyon dolarlık tahvil bono alımı yaptı.

Borsa İstanbul’un prim ve fiyat kazanç gibi bilanço değerleme kriterlerine bakıldığında dış borsalara göre daha iskontolu olduğunu vurgulayan Zeynel Balcı Hürriyet’teki köşesinde önümüzdeki günler için şu tespitlerde bulundu:



Bu görünüm halen korunuyor. Bu tavsiye değil daha çok bir durum tespiti. BIST100 hisselerinin fiyat kazanç oranı 9.4 seviyesinde. 03/2021 bilançoları yayınlanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar yayınlanan bilançolara göre performansların olumlu olduğu söylenebilir. Bu gelişmelerin fiyatlanması için genel piyasa dengeleri de önemli olacak. Bu aşamada piyasa bozucu bir haber akışı şimdilik görülmüyor. Dipnot olarak bayram tatili nedeniyle önümüzdeki haftanın ikinci yarısında işlem yapılmayacağı bilgisini de ekleyelim. Olumlu seyir korunmakla birlikte tatil rehaveti nedeniyle zayıf hacimli piyasalar görülmesi olasıdır.

ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE SÜRPRİZ

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri büyük sürpriz yaptı. Beklentiler 900 bin ile 1 milyon arasında değişiyordu. Gerçekleşme 266 bin artış şeklinde oldu. Bu veri gerçekten beklentilerin çok altında ve diğer ekonomik veriler ile uyum göstermiyor. Gerçi dönem farkı var ama perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları 498 bin ile pandemi sürecinden bu yana en düşük veri olarak kaydedilmişti. Diğer olumlu gelen ekonomik veriler de toparlanmanın sürdüğü yönündeki görüşleri destekliyordu. Sürpriz tarım dışı istihdam verileri sonrası ABD 10 yıllık bono faiz oranı yüzde 1.50 seviyesinin altını görürken altın fiyatı yükselmeye devam etti ve ABD doları değer kaybetti. Vix Endeksi (Korku) ise düştü. Bu durum Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen ülkeler için olumlu bir gelişme. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) geriledi. Borsa İstanbul’da banka hisseleri öncülüğünde tepki alımları sürerken dolar/TL kuru 8.22 seviyelerine çekildi. Daha sonra yatırım araçlarında tepkiyle kazançların bir kısmı geri verildi. Ama özetle, sürpriz veri piyasalara iyi geldi.

BORSADA 1.445 SEVİYESİ ÖNEMLİ

Borsada tepki yükselişi devam ediyor. İlk direnç 1.445 seviyesinde görülürken bu seviyenin üzerinde çıkışın devamı beklenebilir. Sonraki dirençler 1.490-1.510 seviyelerinde bulunuyor. İlk destek ise 1.425 seviyesinde. Çıkışın korunması açısından bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Sonraki destekler 1.410-1.400 seviyelerinde. Tepki yükselişi gücünü koruyor.

DOLAR/TL'DE KÂR SATIŞLARI

Dolar/TL kurunda çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. İlk destekler 8.22 ve 8.14 seviyelerinde. Sonraki destek ise 8.00 seviyesinde bulunuyor. İlk dirençler 8.32-8.37 seviyelerinde görülürken sonraki direnç 8.48 seviyesinde. Destek noktalarında tepki alım denemeleri görülse de kâr satışlarının etkisi sürüyor.



ABD dolarındaki zayıflama ve ABD 10 yıllık faiz oranındaki düşüş altın fiyatına yükseliş olarak yansıdı. Bir süredir geçilemeyen 1.800 dolar seviyesi aşıldı. Altının gram TL fiyatı ise dolar/TL kurundaki düşüş nedeniyle dış piyasalardaki ons dolar fiyatındaki yükselişten yararlanamadı ve hafif geriledi.