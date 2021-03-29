Xiaomi Türkiye’de üretime başladı

Üretim sürecinin daha önce başladığı Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki fabrikasının resmi açılışı bugün yapıldı. Fabrika, 2000 kişiye istihdam sağlarken yıllık 5 milyon telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

Xiaomi, akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp ile üretime başlayacağı dördüncü fabrikasını, düzenlenen basın toplantısı ile resmi olarak açtı. Üretim sürecinin daha önce başladığı Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki fabrikasının resmi açılışı bugün yapıldı. Fabrika, 2000 kişiye istihdam sağlarken yıllık ise 5 milyon telefon üretim kapasitesine sahip olacak. Basın toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Yurt Dışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karayaka, İstanbul Yatırım Ofisi Başkanı Nihat Narin, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Ak Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu gibi isimler katıldı.

"Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank videolu mesajında "2018’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Xiaomi, başarılı faaliyetlerini bu yatırımla taçlandırıyor. Xiaomi’nin bu yatırımı Türkiye’nin küresel üretim üssü olması yolunda köşe taşlarından biridir. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Ekonomik belirsizlikte birçok ülkede yatırımlar durma noktasına gelirken ülkemiz ivme kazandı. Yabancı yatırımcılar için yüksek teknolojili sektörlerdeki Ar-Ge ve nitelikli insan kaynağını geliştirmek için yoğun gayretteyiz. Teşviklerimizi ve desteklerimizi bölge bağımsız artırarak devam ediyoruz. Xiaomi tesisi de öncelikli desteklerimizden faydalanacak. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bu yatırım kararı da tüm gayretlerimizin meyvesini verdiğini gösteriyor. Xiaomi ve Salcomp ortaklığındaki bu stratejik yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Doğrudan yabancı yatırım alanında çekim ve cazibe merkezi olacaktır"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da açılışa ilişkin videosunda "Xiaomi ve Salcomp’un Türkiye’ye yatırım gerçekleştiriyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu yatırım teknolojisi ve ihracat potansiyeli ile son derece dikkat çekici ve stratejik bir yatırımdır. Xiaomi ve Salcomp’a aramıza hoş geldiniz diyorum. Bakanlık olarak bu alanda teşviklerimizi artırıyoruz. Rekabetçilik yönünde sağladığı avantajlarla yatırımcıya verilen destekler sayesinde doğrudan yabancı yatırım alanında çekim ve cazibe merkezi olmayı sürdürecektir. Xiaomi’ye ülkemizdeki fırsatı gördükleri için tebrik ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu fabrika ülkemiz için önemli bir paydaş olacak, sektörün diğer aktörleriyle önemli etkileşimler sağlayacak ve bu yatırımlarla büyük kazanımlar elde edecektir. Bu fabrikanın hayırlı olmasını temenni ediyor ve çalışanlara başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

“Türkiye bugün pek çok alanda küresel bir üretim üssüdür”

Ülkemizde yılda 12 milyon cep telefonunun satıldığını ve bunların pek azının yerli olarak üretildiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Attığımız adımların neticesi olarak 2021 yılı itibari ile yerli ve yabancı yatırımların tamamlanması neticesinde cep telefonu üretim kapasitesi 10 milyon adetin üzerine çıkmış olacak. Yerlilik oranlarında, yerli tedarik süreçlerinde hedeflediğimiz seviyeyi henüz yakalamamış olsak da kapasitenin artması zaman içinde tedarik zincirinde yerli tedarikçilerin payını artırmaya ve ihracat potansiyeli oluşturmaya imkan tanıyacaktır. Biz bunu pek çok sektörde başarmış bir ülkeyiz. Zaman zaman ülkemizdeki üretim yetkinliğinin bazı kesimlerce küçümsendiğini üzülerek gözlemliyoruz. Halbuki, Türkiye bugün pek çok alanda küresel bir üretim üssüdür. Türkiye’de üretim yapanlar Türkiye’den dünyaya ihracat yapanlar bugüne kadar uzun vadede hep kazanan oldular. Bundan sonra da böyle olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

“Ar-Ge ve yatırım noktasında destek olacağız”

Türkiye’nin teknoloji firmalarına büyük kolaylıklar sağladığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Firmanın ükemizde ki yerli mobil cihaz üretim sürecine sadece nicelik anlamında değil aynı zamanda da nitelik anlamında katkı yapacaklarına inanıyorum. Bu tesiste yıllık 5 milyon telefonun üretim hedefleniyor. 2000 kişiye de istihdam sağlanacak. Gerek Ar-Ge gerek yatırım noktasında bunların takipçisi destekçisi olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim sektörlerine öncelik verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Yurt Dışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karayaka, "Bu kapsamda yatırımcı firma önemli teşviklerden faydalanıyor. Bu yatırımın tüm fazlarının gerçekleşmesiyle 2000 kişiye istihdam fırsatı sağlanacağını duymanın mutluluğu içerisindeyiz. 30 milyon dolarlık bu yatırım ülke ekonomisine ithalatı azaltma noktasında ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

Bu yıl Çin ile Türkiye’nin arasında gerçekleşen diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünün olduğunu belirten Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Temsilcisi Liu Shaobin, "Geçtiğimiz 50 yıl içinde her iki tarafın ortak çabaları sayesinde son derece verimli sonuçlar elde ettik. Her iki tarafın da Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü, iki ülke arasındaki iş birliklerini daha da güçlendirmek ve karşılıklı ilişkilerinin gelişmesine yeni büyük katkılar sağlamak için bir fırsat olarak değerlendireceğini umuyorum" şeklinde konuştu.

"Bu yeni strateji ile de var olduğumuz alanlardaki liderliğimizi sürdüreceğiz"

En büyük önceliklerinin kullanıcılar için adil fiyatlarla dünyanın her yerinde ulaşılabilir kılmak olduğunu belirten Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang, "Bu misyonla temel stratejimizi de akıllı telefonlar ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti birleşimi üzerine kurguladık. Bu strateji önümüzdeki 5 yıl içinde 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığımız 5G ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti çalışmamızın daha geniş bir versiyonu. Bu yeni strateji ile de var olduğumuz alanlardaki liderliğimizi sürdüreceğiz. 2020’nin son çeyrek raporlarına göre 54 ülkede ilk 5 telefon markasından biriyiz, 10 ülkede de birinci sıradayız. Genel anlamda da dünyanın 3 numaralı akıllı telefon markasıyız. Kurduğumuz nesnelerin interneti platformu ile 289,5 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz. 2020 yılı içinde yüzde 19,4 büyüyerek kullanıcılarımız için daha fazla çalışma imkanına sahip olduk. Bizi Türkiye’de de kucaklayan Xiaomi severlere teşekkür ediyoruz. Bu ülkede yatırımlarımız Türkiye Devleti destekleriyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl ki hedefimiz 2000 kişiye iş alanı oluşturmak"

Türkiye’de üretime başladıklarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, "Bu ülkede katma değer oluşturarak istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok gururluyuz. Hedefimiz bu yıl için beyaz ve mavi yaka olarak 2000 kişiye iş alanı oluşturmak ve 5 milyon adet akıllı telefon üretmek. İlk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak için Mi Store’larımızın sayısını da 100’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Sürecin başından beri desteğini esirgemeyen bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde 2019 yılından beri bizi Türkiye’nin en sevilen telefon markalarından biri haline getiren kullanıcılarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.