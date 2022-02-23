banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Biden:
Biden: "Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz"

Wyndham’ın Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika’daki büyümesi ivme kazandı

Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden biri olan Wyndham, Türkiye de dahil olmak üzere bölgedeki büyüme çizgisini yeni açılışlar yaparak ve markalarını yeni pazarlarla buluşturarak sürdürüyor.

Ekonomi 23.02.2022, 11:55
Wyndham’ın Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika’daki büyümesi ivme kazandı

Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden biri olan Wyndham, Türkiye de dahil olmak üzere bölgedeki büyüme çizgisini yeni açılışlar yaparak ve markalarını yeni pazarlarla buluşturarak sürdürüyor.

95’e yakın ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden biri olan Wyndham Hotels & Resorts, yakın zamanda yaptığı bir dizi açılış ve 2022’de planladığı açılışlarla Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesindeki varlığını genişletmeyi sürdürüyor.

Otel şirketinin büyümesi ve genişlemesi hakkında şu bilgiler verildi:

Şirket, 2021 yılında EMEA bölgesi genelinde 70’e yakın yeni otel projesine imza attı ve bir dizi önemli açılış gerçekleştirdi. Şirket buna ek olarak, seyahat üzerindeki kısıtlamaların devam ettiği bir ortamda EMEA genelindeki otel ortaklarının değişken talep koşullarına yanıt verebilmeleri ve yenilikçi çözümler üretebilmeleri için onları destekleyecek ve güçlendirecek, çok yönlü girişimler hayata geçirdi.

Şirket, Avrupa’da 300’den fazla otelin dahil olduğu portföyüne, gözde ziyaret noktalarında bulunan ve iş seyahatiyle tatili birleştirmek isteyen misafirler için zengin olanaklar sunan 12 resort otel ekledi. Bu oteller arasında, Türkiye’nin Ege kıyısı, İspanya’da Costa del Sol ve Tenerife adası, Birleşik Krallık ve Avusturya Alpleri’nin sakin ve kırsal bölgelerinde yer alanlar da bulunuyor.

Üst segmentteki Dolce Hotels and Resorts by Wyndham markasının Danimarka’nın Kopenhag ve Odense şehirlerinde açılan şık oteller ile genişlemesi de, şirketin Avrupa’nın önemli şehirlerindeki büyüme çizgisinin birer parçası oldu. Bunun yanı sıra Budapeşte, Bükreş, Selanik, Brüksel, Manchester ve Sheffield’da bulunan bazı otellerin Trademark Collection by Wyndham markasına katılmasıyla bu marka da genişlemeyi sürdürdü.

Şirket, Türkiye’de de büyümeye devam etti ve tesis sayısı bazında ülkedeki en büyük uluslararası otel şirketi olma konumunu daha da güçlendirdi. Yeni açılışlarla Türkiye’deki otel sayısı 90’a yaklaşan şirket, ekonomi segmentindeki Days Hotel by Wyndham markasını da İstanbul ve Ankara’da yaptığı açılışlarla Türkiye pazarıyla buluşturdu.

Şirket, Orta Doğu’da ise, uzun zamandır beklenen Expo 2020 fuarının resmi açılışını yapan Dubai’ye yeni konaklama olanakları kazandırdı. Howard Johnson by Wyndham ve Ramada by Wyndham markaları altında yapılan yeni açılışların yanı sıra, La Quinta by Wyndham ve Days Inn by Wyndham markaları da 2021 yılında ilk kez bu pazarla buluştu. Şirket, aynı zamanda Umman’ın gözde bir ziyaret noktasında açtığı, deniz kenarındaki resort oteli Wyndham Garden Salalah Mirbat ile bu ülkedeki tatil odaklı hizmet çeşitliliğini de genişletti.

Şirket, zengin bir kültüre sahip olan Jaipur, Varanasi, Mohali ve Udaipur’da Ramada by Wyndham, Howard Johnson by Wyndham ve üst segmentteki Wyndham markaları altında açtığı otellerle, Hindistan pazarında 50 otel sayısına ulaştı. Bu açılışlar, şirketin 8’i 2022 yılında açılması beklenen yaklaşık 30 oteli kapsayan proje stokuna sahip olduğu Hindistan alt kıtasındaki büyüme kararlılığının bir parçasını oluşturuyor.

Ramada by Wyndham markasının Gürcistan (Tiflis), Birleşik Krallık (Cheltenham), Romanya (Targu Jiu) ve daha pek çok noktayı kapsayan geniş bir coğrafyada açılan 18 yeni otel ile genişlemeye devam etmesi de, EMEA bölgesinde şirket açısından öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, “Seyahat sektörünün karşılaştığı tüm zorluklar ve aksamalara rağmen şirketimizin EMEA bölgesinde imza attığı başarılarla gurur duyuyoruz. Verimli ortaklıklarımızı güçlendirmeye, yeni ve heyecan verici ziyaret noktalarını portföyümüze eklemeye ve markalarımızın erişimini genişletmeye odaklanıyoruz. Büyümeye devam etmemiz, otel ortaklarımızın dayanıklılığının ve şirketimizin onlara vaat ettiği ve kattığı değerin bir kanıtıdır. Misafirlerimize daha da çok sayıda, heyecan verici otellerde konaklama sunabilmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. EMEA genelindeki ortaklarımız ve ekiplerimizle birlikte, çalışmalarımızı 2022 yılı ve sonrasında da sürdürmeyi heyecanla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Otel şirketinin 2022’de gerçekleştirmeyi planladığı açılışlardan bazıları şöyle açıklandı:

Şirket, Türkiye’de İstanbul, Rize, Batman ve daha fazla noktada Ramada by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham ve Days Hotel by Wyndham markaları altında açılışlar yapacak.

Şirket, bu ay açılması beklenen Wyndham Wroclaw Old Town ile Polonya pazarına ilk kez adım atacak. Şehrin gözde ziyaret noktalarına yakın ve merkezi bir konuma sahip olan bu otelin, 205 şık misafir odası ve zengin olanakları bulunacak.

Almanya’nın Münih şehrinde, şehrin iş merkezinde bulunan Wyndham Garden Munich Messe’nin 267 modern misafir odası bulunuyor ve şirketin Münih’te ekonomiden üst segmente kadar çeşitli kategorilerde 11 otelin bulunduğu portföyüne katılıyor.

Almanya’da Super 8 by Wyndham markası da büyümeyi sürdürecek ve marka altındaki 10’uncu otelin, Haziran ayında Koblenz şehrinde GS Star ortaklığı ile hayata geçmesi bekleniyor.

Şirket, TRYP by Wyndham markasını, Korfu adasında açacağı şık bir otel ile Yunanistan pazarıyla buluşturacak. Nisan ayında açılması beklenen TRYP by Wyndham Corfu Dassia’nın 48 odası, modern bir iç tasarımı ve yeşil bahçeleri bulunacak.

Şirket, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan’da da büyümeye devam edecek. Gürcistan’da yeni inşa edilen Grigoleti Beach Resort, Trademark Collection by Wyndham markası altında bu pazarda açılan ilk otel olacak.

Şirket, Katar’da 278 odalı Wyndham Grand Doha West Bay Beach ve Suudi Arabistan’daki iki açılışla Ortadoğu’da da büyümeyi sürdürecek.

Himalayaların güzel manzaralarını sunan Ramada by Wyndham Gangtok Hotel & Golden Casino’nun ve Hindistan’ın en işlek ikinci havalimanına kolayca erişim imkanı sağlayan bir noktada misafirlerine konforlu konaklama imkanı sunan 300 odalı Ramada Plaza by Wyndham Mumbai Sahar’ın açılışıyla, şirketin bu ülkedeki büyümesi de devam edecek.

Şirket, 2021 yılında EMEA’daki otel ortaklarının pandeminin etkilerinin üstesinden gelmesine destek olmak amacıyla, teknoloji uzmanı OTA Insight iş birliğinde hayata geçirilen yeni gelir yönetimi araçları da dahil olmak üzere bir dizi yeni girişim başlattı. Şirket aynı zamanda, EMEA genelindeki otel ortaklarının ekip üyeleri yetiştirmelerine, birlikte çalışmaya olan ilgilerini artırmalarına ve ekipte kalmalarını sağlamalarına yönelik olarak, eğitim oturumları, podcastler, videolar ve daha pek çok kaynağı içeren yeni bir katılım programını da hayata geçirdi.

Şirketin EMEA ve dünyanın her yerindeki otelleri, dünya genelinde 50 binin üzerinde otel, tatil köyü ve tatil kiralama tesisinin dahil olduğu, dünyanın en cömert otel ödül programlarından biri olan Wyndham Rewards kapsamında yer alıyor.

Yorumlar (0)
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15