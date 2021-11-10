Wyndham yıl sonuna kadar Türkiye’de 7 otel daha açacak

Küresel otel zinciri Wyndham Hotels & Resorts, yıl sonuna kadar 7 otel daha açarak Türkiye’deki büyümesini sürdürecek.

Türkiye’nin 40 şehrinde 8 marka ve 83 oteliyle faaliyet gösteren Wyndham Hotels & Resorts, yıl sonuna kadar 7 otel daha açarak Türkiye’deki büyümesini sürdürecek. Konaklama devinin Türkiye’deki yeni yatırımları ve konaklama sektörüne ilişkin öngörüleri Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ve Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Bölge Direktörü Ayça Beslen’in katılımıyla İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

"Gastronomi ve sağlık öne çıkacak"

Dünyada yaşanan yüksek enflasyon ve dalgalı kur sorununa rağmen pandemi sonrasında seyahat eğiliminde ciddi artış öngördüklerine dikkat çeken Dimitris Manikis, "İnsanlar pandemide kaybettikleri 18 ayı geri kazanmak istiyor. Bu nedenle pandemi sonrasında yeme-içme pazarının ardından en fazla hareketlenen sektör turizm oldu. Bu alanda yüzde 20-25’lik bir hareketlilik söz konusu. Benzer bir eğilim Türkiye’de de var. 2022 yılının turizmde çok hareketli geçmesini öngörüyoruz. Bu dönemde özellikle gastronomi, sağlık, ekstrem sporlar ve geleneksel turizm çeşitleri öne çıkacak" dedi.

"Anadolu’da büyüyecek"

Wyndham Grubu olarak turizmde yaşanan bu hareketliliğe yeni otel yatırımlarıyla cevap vereceklerine işaret eden Manikis şunları kaydetti: "Türkiye’de şu anda 40 şehirde 83 otelimizle faaliyet gösteriyoruz. Yıl sonuna kadar 7 otel daha açacağız. İstanbul, Adıyaman, Elbistan, Ankara, Milas, Kuşadası’nda olacak yeni açılışlarımız. 2022 yılı içinde şimdilik 5 otel daha açma planımız var. Anadolu’ya baktığınızda tekstil, enerji ve sanayinin adeta motoru haline geldi. Bu da Anadolu şehirlerinde bir turizm hareketliliğini beraberinde getirdi. Bu hareketliliği Kapadokya’da, Bursa’da, Eskişehir gibi örneklerde görebiliyorsunuz ve biz de ikincil ve üçüncül şehirlerin önümüzdeki dönemde daha da öne çıkacağını düşünüyoruz."

"Restoranlar açılamadı"

Şu anda dünya konaklama sektörünün en büyük sorununun istihdam yetersizliği olduğunu vurgulayan Manikis,"Özellikle Avrupa ülkelerinde istihdam açığı ciddi boyutlara ulaşmış durumda. İngiltere’de yeterli personel bulamadığı için açılamayan restoran ve oteller var. 3 hafta önce Michelin yıldızlı bir restorana gittik. Restoranın şefi, yemek sonunda yanımıza gelip, personel yetersizliği nedeniyle verdikleri kötü hizmet için bizden özür diledi. Yine Birleşik Arap Emirlikleri’nde masa düzenini ve servisi bilen personel olmadığı için Türkiye’den bir çalışanımızı Doha’ya gönderip 3 ay oradaki personeli eğitmesini istedik" şeklinde konuştu.

"Gençler bu alana yönelsin"

Türkiye’nin yetenekli genç nüfusu ve eğitim imkanlarıyla tüm dünyanın ihtiyacı olan profesyonel turizm çalışanlarını yetiştirme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Manikis, "Bu dönemde dünya turizminin bir parçası olmak isteyen gençlerin bu alana kanalize olmasında fayda var. Bugün garsondan, şef garsona, mutfak çalışanından aşçıya, oda hizmetlerinden resepsiyoniste tüm alanlarda turizm çalışanlarına ihtiyaç var. Gençler bu sektörde bellboy olarak işe başlayıp, global otellerin yönetimine kadar yükselme olanağı bulabilirler" diye konuştu.

2019 rakamlarına ramak kaldı

Türkiye’deki otellerinde yılın ilk 9 ayında yüzde 60-65 doluluk oranına ulaştıklarını ifade eden Ayça Beslen de doluluk oranlarında 2019 verilerini yakalamaya 2-3 puan kaldığını söyledi. Koronavirüs salgını döneminde sektörde bir fiyat rekabetine girilmediğini anlatan Beslen, bu sayede odabaşı gelirlerde 2019 rakamlarının yüzde 82-83’ünü yakaladıklarını söyledi.