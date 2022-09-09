Wyndham Hotels & Resorts, Vienna House markasını satın aldı

95’in üzerinde ülkede yaklaşık 9 bin oteli bulunan, franchise veren otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Vienna House markasını 44 milyon euro bedel ile satın aldığını duyurdu. Böylece, şirketin üst ve orta segmentteki portföyüne yaklaşık 40 otel ve 6 binden fazla oda eklendi.

Yapılan açıklamaya göre küresel otel zinciri, Vienna House’ı Avrupa’nın önde gelen otel işletmecilerinden olan ve aynı zamanda uzun süredir Wyndham’ın franchise ortakları arasında yer alan, Berlin merkezli HR Group’tan satın aldı. HR Group, şirket ile yaptığı uzun vadeli franchise anlaşmaları kapsamında mevcut Vienna House otellerinin mülkiyet veya leasing haklarına ve işletmesine sahip olmayı sürdürecek.

Şirket, attığı bu adım ile markayı pazarlama hacmi ve franchise alanındaki uzmanlığı sayesinde büyütürken, HR Group da Avrupa’daki stratejik gayrimenkullerin sahibi ve işletmecisi olarak kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilecek. Anlaşmanın imza süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu marka, Vienna House by Wyndham adını alacak ve şirketin tanınmış markalardan oluşan portföyüne katılacak.

Markanın satın alınmasıyla birlikte şirketin portföyüne eklenen otellerden 28’i Almanya’da bulunuyor ve böylece şirketin, toplamda 19 binden fazla odaya sahip olan 120 franchise otelinin bulunduğu, Avrupa’daki en büyük pazarlarından biri olan bu ülke ve çevresindeki ülkelerdeki varlığı güçlenmiş oluyor. Şirketin, Avrupa’daki mevcut varlığıyla birlikte, bölge genelinde 30’un üzerinde ülkede bulunan 400’den fazla oteli, iş ve tatil amaçlı seyahat edenlere daha da geniş bir yelpazede markalı otellerde konaklama seçenekleri sunacak.

Satın almayla ilgili açıklama yapan Wyndham Hotels & Resorts Başkanı ve CEO’su Geoff Ballotti, “Avrupa’da seyahat sektörü, hem tatil, hem de iş seyahatlerine yönelik güçlü talebin tekrar oluştuğu bu dönemde, giderek hızlanarak büyümeyi sürdürüyor. Vienna House’ın misafir odaklı kültürü, güçlü marka tanınırlığı ve marka geliştirme alanında sahip olduğu iddialı planlar; satış hedeflerimiz ve dünya genelinde büyümeye devam etmemizle tam bir bütünlük oluşturmasının yanı sıra, bölgedeki konumumuzu ve kararlılığımızı da güçlendiriyor” dedi.

Wyndham Hotels & Resorts Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) Başkanı Dimitris Manikis, “Vienna House markası geçtiğimiz 30 yıl boyunca, pek çok Avrupa ülkesinde yüksek bir tanınırlığa sahip olan bir isim inşa etti. Vienna House markasınının satın alımı ve güvenilir ortağımız HR Group ile iş birliği alanımızı genişletiyor olmamız; pazardaki varlığımızı daha da genişletmemiz açısından çok önemli bir adım teşkil ediyor, hacim ve kapasitemizi bir anda artırıyor ve EMEA’daki önemli noktalarda büyüme iddiamızı destekliyor” diye konuştu.

HR Group’un tek hissedarı ve CEO’su Ruslan Husry ise “Yüksek kaliteli konaklamayı seyahat edenlerin gitmek istedikleri yerlere taşıma tutkumuzu paylaşan, bizimle aynı anlayışa sahip mükemmel bir ortaklığı Wyndham Hotels & Resorts’ta bulduk. Vienna House markası Avrupa’nın pek çok noktasında olağanüstü bir şöhret inşa etmiş durumda. Wyndham ile olan yakın ve genişletmekte olduğumuz iş birliğimiz, Vienna House markasını daha hızlı büyütmek için gereken gücü, hacmi ve beceriyi beraberinde getiriyor ve misafirlerin Vienna House deneyimini tecrübe etmenin yanı sıra, Wyndham Rewards’un meşhur fırsatlarından da yararlanabilmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgilere göre, satın alınan markanın altında yer alan Vienna House ve Vienna House Easy otelleri, Avrupa’nın Berlin, Münih, Prag, Krakow, Bükreş ve diğer gözde şehirlerinde bulunan ve yüksek kaliteye sahip otellerden oluşan portföyüyle, Avrupa’da tatil ve iş amaçlı seyahat eden geniş bir profile hitap ediyor. Entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Vienna House by Wyndham markası altındaki tüm oteller, şirketin ödüllü sadakat programı Wyndham Rewards kapsamında yer alacak. Wyndham Rewards, dünya genelinde 95 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle, sektördeki en tanınmış sadakat programları arasında yer alıyor.