Worldstar 2022’den pet şişeden etiket üretimine ödül

Geri Dönüştürülmüş PET ile Üretilmiş Sarmal Etiket Projesi, Dünya Ambalaj Örgütü tarafından düzenlenen “WorldStar 2022” yarışmasında 440 proje arasından ödüle layık görüldü.

Pet şişelerin geri dönüşüm süreciyle yeniden kullanımı uzun yıllardır kullanılan bir teknoloji. Ancak bu şişelerin üzerinde yer alan etiketlerin, yeniden kazanılmasını sağlayacak pet malzeme kullanımı günümüz teknolojisinde henüz yaygın değil. Özgörkey Holding şirketlerinden Etapak Ambalaj, bu etiketleri de geri dönüşüme kazandırmak üzere geliştirdiği “Geri Dönüştürülmüş PET ile Üretilmiş Sarmal Etiket” projesi ile Dünya Ambalaj Örgütü tarafından düzenlenen ve 37 ülkeden 440 projenin başvurduğu “WorldStar 2022” yarışmasında ödüle layık görüldü.

“Sorumlu üretim ve tüketimi odağımıza alıyoruz”

Geri dönüştürülmüş pet şişeden etiket üreten Türkiye’de ilk, dünyada da sayılı şirketlerden biri olduklarını söyleyen holdingin yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Armağan Özgörkey, “Günlük hayatımızın bir parçası olan pet şişelerin geri dönüşüme kazandırılması, tıpkı diğer geri dönüştürülebilir ürünler gibi iklim krizinin eşiğinde olan dünyamızı korumak adına çok önemli bir süreç. Ancak bu şişelerdeki etiketlerin geri dönüştürülememesi nedeniyle hem ayrıştırma işlemi yapılması gerekiyor hem de geri dönüşüm oranı azalıyor. Biz de faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ hedefi odağında sürdüren bir şirket olarak bu konu üzerinde çalışmaya başladık. Başarıyla tamamladığımız bu projenin, sektörümüzün uluslararası arenadaki en prestijli etkinliğinde takdir edilmesinin gururunu yaşıyoruz” dedi.