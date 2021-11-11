Worldcard 30. yılına özel kampanya düzenledi

İSTANBUL (AA) - Worldcard'ın 30. yaşına özel olarak Yapı Kredi bireysel kredi kartı veya bireysel TLcard sahipleri, çekilişle 3 Jeep Renegade ve 30 iPhone 12 Pro hediyelerinden birini kazanma şansı yakalıyor.



Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Worldcard, 30. yılı şerefine müşterilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.



World'ün 30. yaşına özel olarak Yapı Kredi bireysel kredi kartı veya bireysel TLcard sahipleri, çekilişle 3 Jeep Renegade ve 30 iPhone 12 Pro hediyelerinden birini kazanma şansı yakalıyor.



Kampanyaya katılmak isteyen Worldcard müşterileri, World Mobil uygulamasından ya da SMS yoluyla kampanyaya kolayca katılım hakkı elde edebiliyor.



World Mobil ile katılmak için uygulama üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklamak yeterli oluyor.



Ayrıca SMS ile ‘"KAZAN" yazıp bir boşluk bırakarak müşteri numarasını 4454'e gönderen Yapı Kredi bireysel kredi kartı veya bireysel TLcard sahipleri kampanyaya katılmaya hak kazanabiliyor.

