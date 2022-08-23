Workup Girişimcilik Programı’nın 10’uncu dönemi başlıyor

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve 5 yıldır kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı’nın 10’uncu dönem girişimleri belli oldu.

Workup Girişimcilik Programı’nın girişimleri belli oldu. Bugüne kadar 119 girişimin kabul edildiği, 87 girişimin mezun olduğu program; fintek, yapay zekâ çözümleri, web3, metaverse, blockchain gibi alanlarda faaliyet gösteren, İş Bankası ve iştirakleriyle birlikte iş birliği potansiyeli yüksek 9 yeni girişimle 10’uncu dönemini başlatıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni döneme Abonesepeti, Finso, F-RAY, Hipokid, İnteraktif Kredi, Kaira, Magnus, Memotive ve Paff Studios girişimleri katılıyor. Programın hibrit olarak sürdürülen 9’uncu dönemi, Haziran ayında yapılan Demo Day etkinliği ile tamamlanmıştı. Yeni dönemde de hibrit bir çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi dönem dönem fiziki olarak da buluşacak.

4 ay süren program, girişimlerin hızlanmalarına yardımcı oluyor

Girişimlerin hızlanmalarına yardımcı olan Workup Programı’nın 10’uncu döneminde girişimler, Hackquarters yürütücülüğünde ve Kolektif House ev sahipliğinde 4 ay boyunca alanında uzman mentorlar, banka iştirakleri, ekosistem temsilcileriyle bir araya gelecek.

Workup.ist internet sitesi üzerinden başvuruların yıl boyunca açık olduğu programa dahil olacak girişimler, sunumlarının ardından Workup takımı ve mentorların değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Programa kabul edilmelerinin ardından girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar birebir görüşmelerle tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

İş birliği ve mentorluktan yatırım imkânlarına erişime kadar çok yönlü destek

Programda kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri sunuluyor.

Girişimlere bu süreçte ayrıca, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı da sağlanıyor.

Workup girişimleri, program boyunca Kolektif House Levent’te ofis desteğinin yanı sıra yerli ve global çok sayıda iş ortağının startup’lara yönelik çözüm ve hizmetleri için ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkına sahip oluyor.