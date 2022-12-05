Workup Agri’nin 2’nci dönemi başlıyor

Türkiye İş Bankası’nın Workup çatısı altında ve Hackquarters’ın hızlandırıcı partnerliğinde hayata geçirdiği Workup Agri’nin 2’nci dönem girişimleri belli oldu.

Tarım, gıda ve hayvancılık sektörü ekosistemine yönelik sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip teknoloji girişimlerinin büyümesine destek olmayı amaçlayan Workup Agri, 7 girişimle 2’nci dönemini başlatıyor. Yeni döneme Cowealthy, Farmingo, Hydrolyx, Kozalak, Momentum Ar-Ge, Move On ve Nanomik girişimleri katılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, programın hibrit olarak sürdürülen 1’inci dönemi, Haziran ayında 5 girişimin mezun olduğu Demo Day etkinliğiyle tamamlanmıştı. Yeni dönemde de hibrit bir çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi fiziki olarak da buluşacak.

6 ay süren program, girişimlerin hızlanmalarına yardımcı oluyor

Tarım, gıda ve hayvancılık dikeyinde akıllı teknolojileri kullanan girişimlerin hızlanmalarına yardımcı olan Workup Agri Programı’nın 2’nci döneminde girişimler, Hackquarters yürütücülüğünde 6 ay boyunca alanında uzman mentorlar, banka iştirakleri, ekosistem temsilcileriyle bir araya gelecek.

WorkupAgri.ist internet sitesi üzerinden başvuruların yıl boyunca açık olduğu programa dahil olacak girişimler, sunumlarının ardından İş Bankası Girişimcilik Birimi, İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü ve Hackquarters ekibinden oluşan jüri değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Programa kabul edilmelerinin ardından girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar birebir görüşmelerle tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

İş birliği ve mentorluktan yatırım imkânlarına erişime kadar çok yönlü destek

Programda kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri sunuluyor.

Girişimlere bu süreçte ayrıca, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı da sağlanıyor.

Workup Agri girişimleri, program boyunca Kolektif House Levent’te ofis desteğinin yanı sıra yerli ve global çok sayıda iş ortağının startup’lara yönelik çözüm ve hizmetleri için ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkına sahip oluyor.

Workup Agri’nin 2’nci dönemine seçilen 7 girişim şöyle açıklandı:

Cowealthy: Hayvanların hareket ve vücut sıcaklığı gibi verilerini toplayıp yapay zekâ algoritmaları ile işleyerek faydalı bilgi haline getiren sürü yönetim çözümü sunuyor. (cowealthy.com)

Farmingo: Var olan tarımsal ilaçlama makinelerine kit olarak takılabilen, ilaç, su ve akaryakıt tüketimini yüksek oranda azaltarak mahsul verimini arttıran sıralı ekim ağaçlara yönelik bir otonom ilaçlama kiti üretiyor. (farmingo.net)

Hydrolyx: Atık sulardan karbon nötr şekilde yeşil hidrojen üreten enerji dönüşüm sistemleri sağlıyor. (hydrolyx.com)

Kozalak: Orman yangınlarında erken tespit ve uyarı sağlayan, hava kalitesi ölçen, zehirli, yanıcı ve patlayıcı gaz tespiti yapan IoT tabanlı bir örgü ağ sistemi çözümü sunuyor. (kozalak-iot.com)

Momentum AR-GE: Şebeke dışı sahalarda sürdürülebilir enerji sağlamak için dizel jeneratörlere alternatif olarak yeni nesil akış hızlandırıcılı küçük ölçek yatay eksen rüzgâr türbini geliştiriyor. (momentumarge.com.tr)

Move On: Yapay zekâ bilgisayarlı görü ve sensör füzyonu (IoT) teknolojileri ile traktörler için bulut bağlantılı otonom sürüş kitleri geliştiriyor. (moveon.ai)

Nanomik: Tarımsal hastalık ve zararlılar ile mücadele eden mikroenkapsüle edilmiş biyopestisitler üretiyor. (nanomik-tech.com)