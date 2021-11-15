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Wellbees yurt dışındaki ilk ofisini İngiltere’de açtı

Türkiye’de ve 10 ülkede faaliyetlerini sürdüren yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, yurt dışındaki ilk ofisini Londra’da açtı. İngiltere’deki şirketlerin uzun yıllardır kurumsal esenliğe yönelik çalışmalar yaptığını söyleyen Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, bu ülkede 468,7 milyon dolara ulaşan pazardan yüzde 4 pay almayı hedeflediklerini belirtti.

Ekonomi 15.11.2021, 13:05
Wellbees yurt dışındaki ilk ofisini İngiltere’de açtı

Türkiye’de ve 10 ülkede faaliyetlerini sürdüren yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, yurt dışındaki ilk ofisini Londra’da açtı. İngiltere’deki şirketlerin uzun yıllardır kurumsal esenliğe yönelik çalışmalar yaptığını söyleyen Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, bu ülkede 468,7 milyon dolara ulaşan pazardan yüzde 4 pay almayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışanların profesyonel ve kişisel hayatlarında kendilerini bütünsel anlamda iyi hissedebilmelerini ifade eden kurumsal esenlik, dünya genelinde pandeminin de etkisiyle birlikte giderek daha fazla şirketin radarına girmeye başladı. Özellikle çalışanlarının bağlılığına ve mutluluğuna odaklanan şirketler, bu alanda profesyonel hizmet almaya yöneldi. 34 şirkette 70 bin çalışana esenlik hizmeti sunan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, yurt dışındaki etki alanını artırmak üzere pazarın önde gelen ülkelerinden İngiltere’nin başkenti Londra’da bir ofis açtı.

“Kuvvetli bir oyuncu olarak kısa sürede İngiltere’deki hedefimize ulaşacağız”

Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, ilk yurt dışı ofisi için İngiltere’yi tercih etme sebeplerini şu sözlerle açıkladı; “Kurumsal esenlik özellikle pandemiyle birlikte giderek daha fazla büyüyen bir pazar haline geldi. Ancak İngiltere için konuşursak kurumsal esenlik yeni bir trend değil. Şirketlerin bu konu hakkında çok ciddi tecrübeleri var. Yaptığımız fizibilite çalışmaları neticesinde İngiltere’de kurumsal esenlik hizmeti sunabileceğimiz 7 bin 508 şirket olduğunu gördük. Pazarın toplam büyüklüğü 468,7 milyon dolar seviyesinde. Wellbees olarak hedefimizi bu pazarın yüzde 4’üne ulaşmak olarak belirledik. İyi ve kuvvetli bir oyuncu olduğumuz bu alanda kısa sürede hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü esenliğin yalnızca ana temasına değil sekiz alt başlığının tamamına odaklanıyoruz. Sağlık içeriklerinin ötesine geçerek, akran iletişimi, yarışmalar, uzman etkileşimlerini içeren farklı alanlar sunuyoruz. Bu sayede uygulamamızı kullanan çalışanların yüzde 82’si en az bir tane sağlıklı alışkanlık ediniyor. Bununla birlikte ürünümüzün anlamlı ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda servislerimizi özelleştirmeye de devam ediyoruz.”

İkinci ve üçüncü yurt dışı ofisleri belli oldu

2022 yılı içerisinde iki yurt dışı ofisi daha açmayı planladıklarını söyleyen Abacıoğlu, “Bizim için önemli pazarlardan biri olan MENA bölgesinde etkinliğimizi artırmak üzere ikinci yurt dışı ofisimizi Dubai’de açacağız. Üçüncü yurt dışı ofisimizi ise Almanya’da açmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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