Vodafone'den yeni yıl kampanyası

İSTANBUL (AA) - Vodafone yeni yıl kampanyasında akıllı telefondan bluetooth kulaklığa pek çok üründe cazip indirimler yapılıyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 22 Aralık-11 Ocak arasında, yeni yıla özel seçili teknolojik cihazlarda tarifeye ek peşin fiyatına 12 ayda ödeme fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında sunulan ürünler arasında Xiaomi Mi Band6 akıllı bileklik, JBL T125 Bluetooth kulaklık ve TCL L7 32 GB akıllı telefon gibi cihazlar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Bülent Hancıoğlu, sundukları avantajlarla müşterilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Gerek mağazalarımızdan gerekse online kanallarımızdan müşterilerimizin her tür teknoloji ihtiyacına yönelik kampanyalar düzenliyoruz. Yeni yıla özel kampanyamızda da akıllı telefondan bluetooth kulaklığa pek çok ürünü indirimli fiyatlarla sunuyoruz. Geleceğin teknolojilerine bugünden sahip olmak isteyenleri Vodafone’a davet ediyor, herkesin yeni yılını kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

- Ücretsiz tamir hizmeti

Öte yandan aralık ayında Vodafone’dan alınan tüm akıllı telefonlarda ekran kırılması ve hasarlarına karşı ücretsiz tamir hizmeti içeren Ekranım Güvende paketi 12 ay boyunca hediye ediliyor. Bu paketle müşteriler bedeli 3 bin TL’ye varan bir hizmeti ücretsiz alabiliyor.

Vodafone müşterileri, 150 pilot mağazada başlatılan bütünleşik kanal deneyimini mümkün kılan kişisel dijital asistan TOBi sayesinde online’a özel cihaz ve kampanyalara mağazalardan da ulaşabiliyor. Müşteriler, beğendikleri ürünleri mağazalardan satın alabildikleri gibi, online mağazada yer alan daha çeşitli ürün yelpazesinden bir ürün tercih edebiliyor ve bu ürünlerin istedikleri adrese teslim edilmesini talep edebiliyor.

