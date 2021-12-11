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Vodafone’dan yeni nesil mağazalar

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin:- "Değişen alışveriş alışkanlıkları doğrultusunda mağazalarımızı müşterilerimize operatör ürünlerinin yanı sıra daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünler de sunabildiğimiz teknoloji mağazalarına dönüştürüyoruz"

Ekonomi 11.12.2021, 10:29
Vodafone’dan yeni nesil mağazalar

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarını da yenilemeye başlayan Vodafone, değişen alışveriş alışkanlıklarına uygun olarak mağazalarını daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürüyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, ülke geneline yayılan bine yakın mağazasıyla ekonomiye katkısını artırarak sürdürüyor.

Aynı zamanda mağazalarına sürdürülebilir ve çevreci bir kimlik de kazandırmayı hedefleyen Vodafone, yeni nesil mağazalarında yüzde 95’i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemeler kullanıyor.

Açıklamada Dünya Mağazacılar Günü vesilesiyle bir değerlendirme yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

“Büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken ana odağımız mutlu paydaşlar yaratmak olmaya devam ediyor. Paydaş ekosistemimizde mağaza çalışanlarımızın önemli yeri var. Bugün Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mağazalarımızın yanı sıra Vodafone Evde, Vodafone Dağıtım Merkezi, Vodafone Hizmet Noktaları ile birlikte toplam 11 bin 350 kişiye istihdam sağlıyoruz. Mağazalarımızın aylık toplam ayak trafiği yaklaşık 9 milyon. Mağaza çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve müşteri odaklı yaklaşımları sayesinde bu trafiğin her geçen gün arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Mağazalarımızı yeni nesil perakende anlayışıyla yeniden tasarlıyoruz. Değişen alışveriş alışkanlıkları doğrultusunda mağazalarımızı müşterilerimize operatör ürünlerinin yanı sıra daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünler de sunabildiğimiz teknoloji mağazalarına dönüştürüyoruz. Ayrıca, şebekesinde yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olarak sürdürülebilirlik anlayışımızı mağazalarımıza da yansıtıyoruz. Yeni mağazalarımızda kullanılan malzemelerin yüzde 95’i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemelerden oluşuyor. Vodafone olarak, müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm mağaza çalışanlarımızın Dünya Mağazacılar Gününü kutluyoruz.”

- Ürün portföyü genişliyor

Vodafone, yeni nesil mağazalarında, müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyünü çeşitlendiriyor. Buna göre, Vodafone mağazalarında cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı ev aletleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünleri de satışa sunuluyor. Vodafone mağazalarında sunulan yeni nesil ürünleri operatör bağımsız tüm müşteriler mağazalara özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor. Müşteriler, beğendikleri ürünleri mağazalardan satın alabildikleri gibi, online mağazada yer alan daha çeşitli ürün yelpazesinden bir ürün tercih edebiliyor ve bu ürünlerin istedikleri adrese teslim edilmesini de talep edebiliyor.

- Mağazalara dijital dokunuş

Vodafone’un yeni nesil mağazalarında yer alan QR kodun okutulmasıyla müşteriler kişisel dijital asistan TOBi’ye yönlendiriliyor. Böylece, satış noktaları birer dijital mağazaya dönüştürülüyor. Aynı zamanda Vodafone mağaza çalışanları kullandıkları Vstar mobil uygulaması üzerinden TOBi ile her sabah mağaza performanslarını ve ayın önceliklerini görebiliyor.

- “Yeşili Seven Kırmızı” mağazalar

Vodafone’un yeni nesil mağazaları şirketin sürdürülebilir yaklaşımını da yansıtıyor. Doğal ve doğa dostu malzemelerin kullanıldığı yeni Vodafone mağazalarında tavan panelleri yüzde 100 geri dönüşümden elde edilen malzemelerden oluşurken, zeminde kullanılan malzeme yüzde 97 oranında doğal olan linolyumdan elde ediliyor. Mağazalarda yer alan ve “Yeşili Seven Kırmızı” konseptiyle oluşturulan yeşil duvarda ise sulamaya ihtiyaç duymayan mumyalanmış bitkiler kullanılıyor. Vodafone, yeni tasarım anlayışıyla dekore ettiği mağazalarından çıkan eski mobilyaları da dijital iş ortakları kanalında değerlendirerek yüzde 100’e yakın bir geri dönüşüm oranına ulaşmayı hedefliyor.

- Tüm satış noktalarının sayısı 6 bin 358

Vodafone’un Türkiye genelinde bine yakın mağazası bulunuyor. Bu mağazaların kapladığı toplam kapalı alan ise 51 bin 210 metrekareye ulaşıyor. Vodafone mağazalarına ek olarak Vodafone Evde, Vodafone Dağıtım Merkezi, Vodafone Hizmet Noktaları ile birlikte şirketin toplam satış noktası 6 bin 358’i, toplam çalışan sayısı ise 11 bin 350’yi buluyor. Vodafone mağazalarının aylık toplam ayak trafiği yaklaşık 9 milyon olarak gerçekleşiyor. Vodafone mağazalarında en çok fatura tahsilatı ve cep TL yükleme işlemleri yapılıyor. Müşteriler ağırlıklı olarak mobil hatlar ya da yeni nesil aksesuarlar ile ilgili bilgi almak istiyor.

#Vodafone
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