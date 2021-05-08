Vodafone’dan tedarik zinciri ve ihalelerde ’amaç odaklı’ yeni kriterler

Vodafone, teklif ve ihale değerlendirme kriterlerinde yenilikler yaptı. Şirketin teklif talebi değerlendirme kriterlerinin yüzde 20’sini çeşitlilik, çevre, iş güvenliği ve sağlığı oluşturacak. İhalelerde ise iş sağlığı ve güvenliği yüzde 10; çeşitlilik, dahiliyet ve çevre kriterlerinin her biri yüzde 5 olarak dikkate alınacak.

Vodafone, Türkiye’deki tedarik zincirini amaç odaklı vizyonu doğrultusunda yeniden yapılandırdı. Teknolojiyi kullanarak sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum oluşturulması hedefiyle çalışmalarını sürdüren şirket, bu yolculukta tedarikçi ekosistemini de yanına alacak. Yeni dönemde, şirketin teklif talebi değerlendirme kriterlerinin yüzde 20’sini çeşitlilik, çevre, iş güvenliği ve sağlığı oluştururken; ihalelerde iş sağlığı ve güvenliği yüzde 10, çeşitlilik, dahiliyet ve çevre kriterlerinin her biri ise yüzde 5 olarak dikkate alınacak.

Şirketin tedarikçi ekosistemine yönelik yeni değerlendirme kriterleri online olarak düzenlenen Vodafone Türkiye Tedarikçi Forumu’nda tanıtıldı. Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Tulu Karagöz, "Şirket olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Amaç odaklı bir şirket olarak önemli odak alanlarımızdan biri de çeşitlilik. İş yapış biçimimizin bir parçasını oluşturan çeşitliliği sadece İK politikalarımızla sınırlı tutmuyor; iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kısacası tüm ekosistemimize de yansıtmayı hedefliyoruz. Çeşitlilik odağımızı, seçim kriterlerimizde bir opsiyon olmaktan çıkarıp, günlük karar mekanizmalarımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Böylece, amaç odaklı yolculuğumuzda tedarikçilerimizle birlikte yürüyerek güçlerimizi birleştirmek istiyoruz. Temel olarak, ihale ve teklif değerlendirme süreçlerimize amaç odaklı vizyonumuzu dahil ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, tedarikçilerimizin çevre, dahiliyet ve çeşitlilik, iş güvenliği, sağlığı ve esenliği gibi konulardaki performansı ve taahhütleri bizim için her zamankinden daha değerli olacak. Tüm bu adımların, aynı zamanda, globale açılmak isteyen tedarikçilerimize güç katmasını da hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karbon azaltma hedeflerine bakılacak

Vodafone Türkiye’nin yenilenen teklif talebi değerlendirme sürecinde, tedarikçilerin karbon azaltma, yenilenebilir enerji, plastik azaltma, döngüsel ekonomi ve çevre politikalarına sahip olup olmadığı incelenecek. Karbon emisyonlarının kamuya açık bir şekilde, çevresel etkilerinin belirlenerek açıklandığı CDP (Karbon Saydamlık Projesi) raporlaması önemli olacak. Tedarikçi firma, yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyorsa veya ürün ve hizmetleri için bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi varsa, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik Bilime Dayalı Hedefe dair taahhütleri istenecek.

Kadın çalışan oranı önemli olacak

Diğer yandan, tedarikçi firmanın şirket genelinde ve üst yönetim düzeylerindeki kadın çalışan yüzdesi de dikkate alınacak. Şirketin kadın çalışan konusuna ilişkin olarak kamuya açık bir şekilde raporlanmış hedeflerinin olup olmadığı ve işyerindeki çeşitliliği destekleyen politika ve prosedürleri değerlendirmeye dahil edilecek.