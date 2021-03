Vodafone’dan dijital sigorta servisi

Vodafone, mobil finansal hizmetler ve perakende sektörlerinin ardından sigorta sektörüne de adım attı.

Vodafone, mobil finansal hizmetler ve perakende sektörlerinin ardından sigorta sektörüne de adım atarak Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin kurulduğunu duyurdu. Yeni şirketle birlikte faaliyet alanlarına ‘sigorta şirketi acenteliğini’ de ekleyen operatör, müşterilerine dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunacak. ‘Güvencem Yanımda’ anlayışıyla hayata geçirilen Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri aracılığıyla sigorta alan operatörün kendi müşterilerinin, 1 hafta geçerli 5 GB mobil internet paketi kazanacağı bildirildi.

“Sigorta ihtiyaçlarında da müşterilerimizin yanındayız”

Geleceğin dijital servislerde olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “Şirket olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Teknoloji hayatın her alanında var olmaya başladıkça, müşterilerimizin ihtiyaçları da farklılaşıyor. Müşterilerimiz, iletişim kurmanın yanı sıra iş, eğlence, alışveriş, bankacılık, sigorta gibi tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılamak istiyor. Bu doğrultuda biz de sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz. Son 4 yılda önemli yatırımlar yaptığımız Vodafone Yanımda’yı e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Teknoloji üretimindeki avantajımızla müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu güvencelere uçtan uca bir dijital deneyimle erişebilmesi için sigorta sektörüne de adım attık ve abonelerimize ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunmak amacıyla Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’yi kurduk. Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri sayesinde, bir yandan sigorta pazarının dijitalleşmesine katkıda bulunurken, bir yandan da müşterilerimizi dijital ortamda en uygun sigorta ürünleri ve özel faydalar ile buluşturacağız. Şirket olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dijital kanallardan ulaşılabilecek

Verilen bilgiye göre, müşterilerine ihtiyaç duydukları sigorta ürünlerine dijital kanallar üzerinden kolayca ulaşarak geleceği güvence altına alma imkanı sağlamayı hedefleyen Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri’nin sunduğu ürünlere Yanımda uygulamasından ya da operatörün çağrı merkezinden ulaşılabilecek.