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Vodafone’a 14 ödül birden

Vodafone, dijitaldeki başarılı proje ve markaların ödüllendirildiği Brandverse Awards’ta 14 ödüle layık görüldü.

Ekonomi 12.07.2022, 11:22
Vodafone’a 14 ödül birden

Vodafone, dijitaldeki başarılı proje ve markaların ödüllendirildiği Brandverse Awards’ta 14 ödüle layık görüldü.

Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirket, marka ve kurumların sosyal medya ve dijitaldeki kampanya ve iletişim çalışmalarının değerlendirildiği Brandverse Awards’ta 3 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak toplam 14 ödüle birden layık görüldü. Şirketin bu sonuçla en çok ödül alan şirketler arasında yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Pazarlama dünyasında yeni nesil yaklaşımların önemi artıyor. Şirket olarak, sosyal medyada ve diğer dijital mecralarda üretici ve yenilikçi kampanyalarla var olmayı önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerimizin pazarlama dünyasının önemli ödül programlarından Brandverse Awars’ta ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk. Ödül alan projelerimizin hayata geçmesini yenilikçi bakış açısıyla mümkün kılan, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve ajanslarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Pazarlamada öncü uygulamalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

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