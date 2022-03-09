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Vodafone Vitrin ve Endeavor Türkiye’den girişimciler için iş birliği

Vodafone’un Startup ekosistemine değer katma hedefiyle 4 yıl önce hayata geçirdiği girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin, bu yıl Endeavor ana iş ortaklığında gerçekleştirilecek.

Ekonomi 09.03.2022, 10:59
Vodafone Vitrin ve Endeavor Türkiye’den girişimciler için iş birliği

Vodafone’un Startup ekosistemine değer katma hedefiyle 4 yıl önce hayata geçirdiği girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin, bu yıl Endeavor ana iş ortaklığında gerçekleştirilecek.

Vodafone’un 4 yıl önce hayata geçirdiği girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin, 2022 yılında Endeavor Türkiye iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Vitrin ve Endeavor Türkiye ortaklığında başlatılacak program kapsamında seçilecek 10 girişime mentörlük desteğinin yanı sıra ölçeklenme odaklı atölyelere katılma imkânı ve Vodafone ile iş birliği kapsamında değerlendirilme, Vodafone kullanıcılarına ulaştırılarak işlerini ortak büyütme olanağı sunulacak. Programla ilk bir yıl içinde en az 3 dijital girişimle gelir ortaklığı yapısı kurulması hedefleniyor. Programa başvurular şirketin internet sitesinden alınacak.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, "Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda 2018 yılında ağırlıklı olarak teknoloji alanlarında ürün ve servis geliştiren firmalarla iş birliği yapmak üzere Vitrin girişim hızlandırma programını hayata geçirdik. Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek. Bu programla, insanların hayatına değer katan, hayatı kolaylaştıran yeni ürün ve servislerin büyümesine destek oluyoruz. Sahip olduğumuz varlıklarla girişimler için önemli bir kitle erişim kaynağı durumundayız. Şirketimiz aynı zamanda satış ve pazarlama alanındaki deneyimi ve bilgi birikimi ile girişimcilere yardımcı olurken, onları milyonlarca müşterisiyle buluşturarak kaldıraç etkisiyle ürün ve servislerinin hızla yayılmasını sağlıyor. Sürekli geliştirdiğimiz Vitrin programını Endeavor Türkiye iş birliğiyle yürütmekten mutluluk duyuyoruz. Endeavor ortaklığında başlatacağımız yeni program kapsamında seçilecek 10 girişime mentorluk desteğinin yanı sıra farklı çalıştaylara katılma imkânı sunacağız. Ayrıca ilk bir yıl içinde en az 3 dijital girişimle gelir ortaklığı yapısı kurmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermek isteyen firmaları Vitrin’e katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ise "Endeavor Türkiye olarak ekosistemdeki 15. senemizdeyiz ve deneyimimizi her sektörden girişimciye sunmaktan her zaman heyecan duyduk. Görevimiz, Türkiye’nin en hızlı büyüyen girişimlerini bulmak ve global çapta büyümelerine destek olmak. Bu anlamda kurumsal sektörün girişimcilerle iş birliği yapması, kurulduğumuzdan beri savunduğumuz, girişimcilere ve ekosistemin büyümesine ciddi anlamda katma değeri olan bir konu. Vodafone, Türkiye’de birlikte çalışmaktan heyecan duyduğumuz, sektöre çok değerli katkıları olan bir iş ortağı. Şirket ile birlikte Vitrin kapsamında destek sunacağımız 10 girişime bolca kapı açmayı ve programdan en üst seviyede fayda sağlamalarını amaçlıyoruz. Girişimcilerin başvurularını heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Girişimcilere kapsamlı destek

Program kapsamında, ilk kullanıcılarına ulaşmış, yeni satış ve pazarlama kanallarından faydalanarak iş modellerini ölçeklendirmek isteyen ve tercihen bir mobil uygulama üzerinden kullanıcılarına dijital ürün ya da servis sağlayan firmalarla iş birliği yapılıyor. Bu firmalara satış, pazarlama, operasyon ve teknoloji alanlarında destek veren Vodafone, onları program yöneticileri ve alanında tecrübeli şirket yöneticileri ile bir araya getirerek iş modellerini ileri seviyeye taşıma fırsatı sunuyor. Şirketin dijital kanalları aracılığıyla milyonlarca kullanıcılara ulaşma imkânı bulan Vitrin üyeleri, şirketin geniş kurumsal ağından da faydalanabiliyor. Program kapsamında özellikle telekom, B2B, oyun, e-ticaret, yapay zeka, pazarlama ve reklam teknolojilerinde inovatif çözümler üreten firmalara ulaşılması hedefleniyor.

Endeavor Türkiye’nin programa özel olarak tasarlayacağı seçim süreci ve program süresince sunacağı ölçeklenme odaklı mentörlük ve atölyeler ile programa katılan girişimlere hızlı büyümelerine yarayacak araçların sağlanması amaçlanıyor.

Vitrin üyeleriyle “kazan-kazan” yaklaşımıyla çalışan şirket, verdiği destekler karşılığında ek bir talep oluşturmadan gelir paylaşım modelini ortaklık planı olarak sunuyor. Vitrin üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya açılarak dijital ürün ve servislerini şirketin faaliyet gösterdiği coğrafyalarda da sunma fırsatı yakalayabiliyor. Programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla iş birliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

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