Vodafone TV’den Ağustos’a özel yeni içerikler

Dijital TV servisi Vodafone TV, Temmuz ayında da diziden filme, spordan belgesele, her yaşa uygun içerikleriyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Her ay 1 milyonu aşkın aboneye hizmet veren kanal, Temmuz ayında en çok izlenen içeriklerini açıkladı.

Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, Temmuz ayında da diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu. Her ay 1 milyonu aşkın abone tarafından kullanılan dijital TV servisi Temmuz ayında en çok izlenen filmler arasında “Büyücüler Kulübü: Miras”, “Tenet”, “Adalet”, “John Wick 2”, “Ayka” ve “Hababam Sınıfı Yeniden” yer aldı. TV, Ağustos ayında da kullanıcılarına, “Neşeli Ayaklar 2”den “Kral Arthur: Kılıç Efsanesi”ne, beğenilen yapımlardan oluşan bir seçki sunuyor.

Film şöleni Ağustos’ta da devam ediyor

Dijital TV servisi Ağustos ayında da kullanıcıları için uygun içerikler sunuyor. Kullanıcılar, 24 ayrı ödül adaylığı kazanan, fantastik aksiyon macera “Shazam 6 Güç”ü; Dwayne Johnson’ın başrolünü üstlendiği macera filmi “San Andreas”ı; Emmy ödüllü yıldız oyuncu Guy Pearce’in başrolünde olduğu, tarihsel drama “Son Vermeer”i; Oscar ödüllü “Neşeli Ayaklar”ın devam filmi olan hit animasyon “Neşeli Ayaklar 2”yi; Ryan Reynolds ve Blake Lively’nin başrolünde olduğu, Emmy ve Oscar ödüllü senaristlerden macera dolu bilim kurgu şöleni “Yeşil Fener”i ve Sherlock Holmes’un yönetmeninden, Kral Arthur efsanesinin anlatıldığı, fantastik macera “Kral Arthur: Kılıç Efsanesi”ni izleyebilecek.

Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, "Servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinemasever müşterilerimiz için Ağustos ayına özel bir portföy hazırladık. Beğenilen yapımları bir araya getirdiğimiz içeriğimizle izleyicilerimizin dijital platformlarda sinema izleme keyfini artırmayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.