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Vodafone Türkiye’ye 2 ödül birden

Vodafone Türkiye, kadın gücünü destekleyen markaların ödüllendirildiği Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri’nde 2 ödül birden aldı. Şirket, Kırmızı Çizgi dilde dönüşüm projesiyle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci’ kategorisinde, Dijital Benim İşim projesiyle de ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ekonomi 12.03.2022, 11:11
Vodafone Türkiye’ye 2 ödül birden

Vodafone Türkiye, kadın gücünü destekleyen markaların ödüllendirildiği Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri’nde 2 ödül birden aldı. Şirket, Kırmızı Çizgi dilde dönüşüm projesiyle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci’ kategorisinde, Dijital Benim İşim projesiyle de ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında değer oluşturan uygulamalarıyla öne çıkan markaları ödüllendirmek üzere Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri’nde 2 ödül birden aldı. Şirket, dijital yayınlarda kadına önyargılı kullanımların üstünün kırmızıyla çizilmesini sağlayan Kırmızı Çizgi dilde dönüşüm projesiyle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci’ kategorisinde, 18 yaş üstü kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimlerinin verildiği Dijital Benim İşim projesiyle de ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının dijitalleşmeyle olduğu kadar toplumun yüzde 50’sini oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayatta tam katılım göstermesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Amaç odaklı bir şirket olarak, kadınların üretime katılan, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olmalarına katkı sağlamak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz 2 projenin Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri’nde ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk. Ödül alan projelerimizin hayata geçmesini mümkün kılan, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Operatör olarak, kadınların en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz.”

Dilde cinsiyetçi kelime oranını azaltıyor

Operatörün dilde cinsiyetçi kullanımların önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği Kırmızı Çizgi dilde dönüşüm projesiyle, dijital yayınlarda kadına önyargılı kullanımların üstü kırmızıyla çiziliyor. Türkçe’yi hem kelime bazlı, hem de metin bazlı anlayan bir teknoloji olan Kırmızı Çizgi ile bugüne kadar 2 bin 800 köşe yazısı analiz edildi ve bu yazılardaki cinsiyetçi kelime oranı yüzde 11’den yüzde 0’a indirildi. Kırmızı Çizgi’yi şirket içinde e-posta altyapısına da entegre eden operatör, böylece iş yazışmalarında ayrımcı söylemlere yönelik tüm çalışanlarıyla anlık geri bildirimler paylaşarak farkındalığı artırıyor.

Kadınlara dijital okuryazarlık ve pazarlama eğitimleri

Türkiye Vodafone Vakfı’nın 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği Dijital Benim İşim projesiyle, kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında 18 yaş üstü kadınlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın halk eğitimi merkezlerinde sınıf içinde ve dijital ortamda 24 saatlik Dijital Okuryazarlık ve 40 saatlik Dijital Pazarlama eğitimleri veriliyor. Projenin ilk yılında 13 ilde toplam 5 bini aşkın kadına ulaşılırken, eğitimlerden mezun olan 63 kadın kursiyer operatörün Müşteri Hizmetleri bünyesinde istihdam edildi. Bu süreçte 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Projeyle 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

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