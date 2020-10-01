Vodafone Türkiye’nin yeni CEO’su Alex Froment-Curtil oldu

Vodafone Türkiye CEO’su olarak Alex Froment-Curtil atandı. Vodafone Mısır CEO’su olarak görev yapan Froment-Curtil, Vodafone Türkiye CEO’luğunu 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’dan devralacak.

Vodafone Türkiye’de bayrak değişimi yaşanıyor. Vodafone Türkiye CEO görevine Alex Froment-Curtil atandı. 2018 yılından bu yana Vodafone Mısır CEO’su olarak görev yapmakta olan Alex Froment-Curtil, görevini 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’dan devralacak. 2016 yılından bu yana şirketin Türkiye CEO’su olarak görev yapmakta olan Colman Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.

Deegan atama kararıyla ilgili olarak, “Vodafone Türkiye’deki ekipten ve son 4 yılda birlikte başardıklarımızdan çok gurur duyuyorum. Bu başarıların içerisinde dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde tüm dijital kanallarımızda aylık 16 milyon kullanıcı, ‘Vodafone Yanımda’ ve “TOBi” gibi uygulamalar ile 600 milyondan fazla etkileşim gerçekleşmesi de yer alıyor. Ayrıca, 2018 yılında “En İyi İşveren” ve kadın çalışanların en çok tercih ettiği şirket olarak seçilmek de gurur vericiydi” dedi.