Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri ilk çeyrekte yüzde 19,6 büyüdü

Vodafone Türkiye, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Nisan-Haziran 2021 dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artırdı.

Vodafone Türkiye, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Nisan-Haziran 2021 dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artırdı. Servis gelirleri mali yılın ilk çeyreğinde ise 3,9 milyar TL’ye ulaştı. İlk çeyrekte, şirketin mobil abone sayısı 24 milyonu aşarken M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26,6 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,1 milyon artış ile 15,7 milyona çıkardı. Türkiye’nin 81 ilinde 24 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren şirket, böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Sabit hizmetlerde büyüme

Genişbant teknolojilerinde de kullanıcılarına hizmet sunmaya devam eden şirket, sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 bin artışla 1,2 milyona ulaştı.

17,2 milyon dijital kullanıcı

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, müşterilerine uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin "Vodafone Yanımda", Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı 17,2 milyona ulaştı.

Data kullanımında yüzde 40,3 artış

Mali yılın ilk çeyreğinde şirket kullanıcılarının toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,3 artışla 742,2 petabyte’a yükseldi.

Yerli yazılım şirketi FGS’nin yüzde 50’sini satın aldı

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen şirket, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS’nin yüzde 50’sini satın aldı. FGS, Türkiye’deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. Yüzde 100 Türk şirket olduğu belirtilen FGS’nin ürün ve hizmetleri diğer Vodafone ülkelerine de ihraç edilecek.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı

Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteren şirket, şebekesini ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladı. Böylece yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaşan şirket, şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk operatör olduğu belirtildi.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy 2021-22 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 19,6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Ülkemizin dijitalleşmesinde önemli adımlardan biri 5G olacak. Beklentimiz önümüzdeki yıl 5G ihalesinin yapılması ve 2023 yılında da 5G teknolojisinin kullanıma sunulması yönünde. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10’u aşkın ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Bu güçlü global birikimi tam 15 yıldır Türkiye’ye de taşıyoruz. Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle işbirliği halindeyiz. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı. Yeni nesil kapsamamızla müşterilerimiz için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayabileceğiz. Şirket olarak, teknolojideki gücümüzü kullanarak Türkiye’yi dünya dijitalleşme liginin üst sıralarına taşımaya devam edeceğiz".