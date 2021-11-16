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Vodafone Türkiye’den son 5 yılın rekor büyümesi

Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak faaliyet gösteren Vodafone, 2021-2022 mali yılının ilk 6 ayında da güçlü büyümesini sürdürdü. Servis gelirleri 8,2 milyar TL’ye ulaşan, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı ise 2,8 milyar TL olarak gerçekleşen şirket, son 5 yılın rekor büyümesine imza attı.

Ekonomi 16.11.2021, 13:11
Vodafone Türkiye’den son 5 yılın rekor büyümesi

Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak faaliyet gösteren Vodafone, 2021-2022 mali yılının ilk 6 ayında da güçlü büyümesini sürdürdü. Servis gelirleri 8,2 milyar TL’ye ulaşan, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı ise 2,8 milyar TL olarak gerçekleşen şirket, son 5 yılın rekor büyümesine imza attı.

Vodafone, Nisan-Eylül 2021 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 8,2 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 artışla 2,8 milyar TL’ye yükseldi. Şirket, bu sonuçlarla son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attı. Güçlü büyüme performansını yatırımlarla destekleyen şirket, mali yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL’lik yatırım yaptı.

Abone sayısı arttı

Nisan-Eylül 2021 döneminde mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 715 bin net abone artışıyla 24,7 milyona yükselen Vodafone Türkiye’nin M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27,4 milyona ulaştı. Şirketin, faturalı abone sayısı 16,1 milyonu aşarken, toplam abone bazının yüzde 65,2’sine ulaştı. Şirketin sabit genişbant abone sayısı, son 12 ayda 116 bin net artışla ilk mali yarıyılda 1,3 milyona yaklaştı.

“İstikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz”

Vodafone Türkiye’nin 2021 performansı ve 2022 hedefleri, şirketin CEO’su Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Aksoy, şunları söyledi:

“Şirket olarak, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimizi yüzde 20,2* artırarak son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attık. Büyüme performansımızı yatırımlarla da destekledik ve mali yılımızın ilk yarısında 1,1 milyar TL’lik yatırım yaptık. Diğer yandan, şirketimizin 15’inci yılı vesilesiyle hazırladığımız ekonomik etki analizine göre, bu süreçte Türkiye ekonomisine sağladığımız doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL’ye ulaştı, toplam yatırımımızın reel değeri 63 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ‘Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business’ unsurlarını içeren bir büyüme planı oluşturduk. Altyapıda ana hedefimiz, müşterilerimize hem mobilde hem sabitte sınırsız bir deneyim yaşatmak. Yanımda’nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir ‘süper uygulama’ olması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kurumsal alanda yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yılda katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Şirket olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkımızı artırarak sürdüreceğiz.”

Dijital kanalları ayda 17,6 milyon kişi kullandı

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen şirketin, mali yılın ilk yarısında Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,6 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 700 milyonu buldu.

TOBi’den yüzde 92’lik doğru anlama ve çözüm oranı

Şirket, Türkiye’deki en gelişmiş dijital asistanlardan biri olan TOBi ile müşterilerinin hayatındaki ana noktalara dokunmaya devam etti. Yanımda, WhatsApp, Sesli Yanıt Sistemi gibi selfservis kanallarının tamamında 800’ün üzerinde farklı işlem yapabilen TOBi, aylık 3,7 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 8 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi. TOBi, yüzde 92’lik doğru anlama ve çözüm oranıyla da önemli bir başarıya imza attı. Müşterilerin yüzde 96’sı TOBi’yi kullandıktan sonra bir hafta içinde çağrı merkezini aramaya ihtiyaç duymadı.

Data kullanımında yüzde 39,6 artış

Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam data kullanımı, 2021-22 mali yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,6 artışla 1.566 petabyte’a ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 24,3 bine yakın 4.5G iletişim noktasıyla hizmet veren şirket, 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Pay kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı

Şirketin yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay de mali yılın ilk yarısında hızlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Pay uygulamasının indirme sayısı 632 bine ulaşırken, Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı. Şirketin mobil ödeme kullanıcı sayısı yüzde 35 arttı, mobil ödeme işlem hacmi ise yüzde 44 yükseldi. Diğer yandan, Vodafone Finansman A.Ş. şirketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Bu şirket aracılığıyla KOBİ ve ticari iş ortakların ihtiyaç duyacakları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için finansman desteği verilecek. Şirket müşterilerine dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunan Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri şirketi ise 50 bin aktif poliçeye ulaştı.

Online alışveriş platformu açtı

Şirket, e-ticaret alanında da önemli bir girişime imza attı. Yeni online alışveriş platformu Her Şey Yanımda ile 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 600 bini aşkın ürün sunan şirket, platformun ilk yılında aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefliyor. Platformu bugüne kadar 6 milyon kullanıcı ziyaret etti ve 30 bin sipariş teslim edildi. Şirket, aynı zamanda müşterilerin Her Şey Yanımda’dan yapacakları her alışveriş için Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) 3 TL bağış yapacak.

Kadın çalışan oranında hedef yüzde 50

Amaç odaklı vizyonu doğrultusunda yaptığı her işin Dahiliyet, Çevre ve Dijital Toplum alanlarından birine dokunmasını hedefleyen şirket, bu kapsamda Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında gerçekleştirdiği projelerle 1,1 milyon çocuk ve gencin yanı sıra 950 bin kadının dahil olduğu toplam 4,2 milyon kişiye erişti. Özellikle kadınların güçlenmesi konusunda önemli çalışmaları bulunan şirket, hem 2025 yılına kadar şirket genelinde, hem de bu yılın sonuna kadar liderlik ekibinde kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Hibrit çalışma dönemi başladı

Şirket 1 Eylül itibarıyla hibrit çalışma düzenine geçti. Çalışma düzeninin kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiği yeni modelde, ekip bazında değişiklik göstermekle birlikte ortalama olarak haftanın 1-2 günü ofisten, diğer günler uzaktan çalışılıyor. Ofislerin yüzde 50 kapasiteyle kullanıldığı hibrit düzende, çalışanlara hibrit modele uygun olarak dijital yemek kartından ulaşım ödeneğine kadar çeşitli yan haklar da sağlanıyor. Şirket, hibrit çalışma kapsamında “20 gün dilediğin yerden çalış” uygulamasını da hayata geçirdi.

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