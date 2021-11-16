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Vodafone Türkiye'den son 5 yılın rekor büyümesi

- Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy:- "Vodafone Türkiye olarak, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimizi yüzde 20,2 artırarak son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attık"- "15 milyon haneye fiber gitmesi için yaklaşık 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. 5 milyar dolar yatırımın içerisinde bir ortak altyapı şirketi kurulursa yapılacak şeffaf bir şirket düzenlemesiyle biz de içinde yer alırız. Amaç burada Türkiye'nin dijitalleşmesi"

Ekonomi 16.11.2021, 13:58
Vodafone Türkiye'den son 5 yılın rekor büyümesi

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Vodafone Türkiye olarak, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimizi yüzde 20,2 artırarak son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attık." ifadesini kullandı.

Vodafone Türkiye'nin 2021 performansı, 2022 hedefleri ve Nisan-Eylül 2021 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçları Engin Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Nisan-Eylül 2021 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını göre, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artarak 8,2 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 artışla 2,8 milyar TL'ye yükseldi.

Vodafone Türkiye, bu sonuçlarla son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attı. Güçlü büyüme performansını yatırımlarla destekleyen Vodafone Türkiye, mali yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL'lik yatırım yaptı.


- "Önümüzdeki 5 yılda katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz"


Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye'nin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimizi yüzde 20,2 artırarak son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attık." dedi.

Büyüme performansını yatırımlarla da desteklediklerini ve mali yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını anlatan Aksoy, "Diğer yandan, şirketimizin 15'inci yılı vesilesiyle hazırladığımız ekonomik etki analizine göre, bu süreçte Türkiye ekonomisine sağladığımız doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayrisafi Yurt içi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL'ye ulaştı, toplam yatırımımızın reel değeri 63 milyar TL olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business unsurlarını içeren bir büyüme planı oluşturduklarını söyledi.

Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedeflediklerini dile getiren AKsoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hedefe ulaşmak için 'Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business' unsurlarını içeren bir büyüme planı oluşturduk. Altyapıda ana hedefimiz, müşterilerimize hem mobilde hem sabitte sınırsız bir deneyim yaşatmak. Vodafone Yanımda’nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir ‘süper uygulama’ olması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kurumsal alanda yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yılda katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkımızı artırarak sürdüreceğiz."


- "3 operatörün ortak yatırım yapması gereken alanlar varsa iş birliğine de açığız"


Engin Aksoy, Türkiye'nin hem ekonomik kalkınması için hem de sosyal dönüşümü için öncü şirket olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Dijital servisler şirketi olacaklarını ifade eden Aksoy, "Yeni nesil bir bağlantı şirketi olarak artık dijital servisler kullanacağız. Hem de amaç odaklı yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. 2030 yılına geldiğimizde tam dijitalleşmiş bir Türkiye hayal ediyoruz. Türkiye'deki tüm kamu kuruluşlarının, özel kuruluşların, bireylerin dijital deneyimi, sınırsız yaşayabildiği, dijital deneyimle tüm ürün ve servise ulaşabildiği, teknolojiyle hayatını kolaylaştırdığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu amaçla da kendi üzerimize düşenleri yapmakla beraber 3 operatörün ortak yatırım yapması gereken alanlar varsa da bu alanlarda da iş birliğine de açık olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Aksoy, 5G altyapısının çok önemli olduğunu, dünyada 76 ülkede 176 tane ticari şebekenin 5 bin lansman gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin bu konuda gecikmemesini, dijital devrimi ıskalamamasını, 2022 yılının sonunda ihalesinin yapılıp 2023'te Türkiye'de 5G'nin olmasını, hem tüketicilere hem kurumlara 5G'nin ulaşmasını temenni eden Aksoy, ortak altyapı şirketi kurulması noktasında ortak bir irade olduğunu ancak bir ilerleme kaydedilmediğini dile getirdi.

Aksoy, "İlerleme olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü Türkiye'de ilave 15 milyon haneye bugün fiberin gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. 15 milyon haneye fiber gitmesi için de yaklaşık 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. 5 milyar dolar yatırımın içerisinde bir ortak altyapı şirketi kurulursa yapılacak şeffaf bir şirket düzenlemesiyle biz de içinde yer alırız. Amaç burada Türkiye'nin dijitalleşmesi." ifadelerini kullandı.


- Abone sayısı arttı


Verilen bilgiye göre, Nisan-Eylül 2021 döneminde mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 715 bin net abone artışıyla 24,7 milyona yükselen Vodafone Türkiye'nin makinelerarası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27,4 milyona ulaştı.

Şirketin, faturalı abone sayısı 16,1 milyonu aşarken, toplam abone bazının yüzde 65,2'sine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı, son 12 ayda 116 bin net artışla ilk mali yarıyılda 1,3 milyona yaklaştı.

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone'un, mali yılın ilk yarısında Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,6 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 700 milyonu buldu.


- Dijital asistan TOBi'den yüzde 92'lik doğru anlama ve çözüm oranı


Vodafone, Türkiye'deki en gelişmiş dijital asistanlardan biri olan TOBi ile müşterilerinin hayatındaki ana noktalara dokunmaya devam etti. Vodafone Yanımda, WhatsApp, Sesli Yanıt Sistemi gibi selfservis kanallarının tamamında 800'ün üzerinde farklı işlem yapabilen TOBi, aylık 3,7 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 8 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi.

TOBi, yüzde 92’lik doğru anlama ve çözüm oranıyla da önemli bir başarıya imza attı. Müşterilerin yüzde 96'sı TOBi'yi kullandıktan sonra bir hafta içinde çağrı merkezini aramaya ihtiyaç duymadı.


- Vodafone Pay kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı


Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam data kullanımı, 2021-2022 mali yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,6 artışla 1.566 petabyte'a ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 24,3 bine yakın 4.5G iletişim noktasıyla hizmet veren Vodafone Türkiye. 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay de mali yılın ilk yarısında hızlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Pay uygulamasının indirme sayısı 632 bine ulaşırken, Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı. Vodafone Türkiye’nin mobil ödeme kullanıcı sayısı yüzde 35 arttı, mobil ödeme işlem hacmi de yüzde 44 yükseldi.

Vodafone Finansman AŞ şirketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) faaliyet izni aldı. Bu şirket aracılığıyla KOBİ ve ticari iş ortakların ihtiyaç duyacakları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için finansman desteği verilecek. Vodafone müşterilerine dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunan Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri şirketi ise 50 bin aktif poliçeye ulaştı.

Yeni online alışveriş platformu Her Şey Yanımda ile 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 600 bini aşkın ürün sunan Vodafone, platformun ilk yılında aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefliyor. Platformu bugüne kadar 6 milyon kullanıcı ziyaret etti ve 30 bin sipariş teslim edildi. Vodafone, aynı zamanda müşterilerin Her Şey Yanımda'dan yapacakları her alışveriş için Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'na (TOÇEV) 3 TL bağış yapacak.


- Kadın çalışan oranında hedef yüzde 50


Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında gerçekleştirdiği projelerle 1,1 milyon çocuk ve gencin yanı sıra 950 bin kadının dahil olduğu toplam 4,2 milyon kişiye erişti.

Özellikle kadınların güçlenmesi konusunda önemli çalışmaları bulunan Vodafone, hem 2025 yılına kadar şirket genelinde, hem de bu yılın sonuna kadar liderlik ekibinde kadın çalışan oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

#Engin Aksoy #Vodafone
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