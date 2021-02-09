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Vodafone Türkiye’de yeni yapılanma

Vodafone; Finansal Servisler, Pazaryeri ve Müşteri Operasyonları işlerini tek çatıda topladı. Yeni birimin yönetimini, şirkette 2017’den bu yana Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emre Ergun üstlendi. Ergun, Vodafone Türkiye Pazaryeri, Finansal Servisler ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Ekonomi 09.02.2021, 10:06
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Vodafone Türkiye’de yeni yapılanma

Vodafone; Finansal Servisler, Pazaryeri ve Müşteri Operasyonları işlerini tek çatıda topladı. Yeni birimin yönetimini, şirkette 2017’den bu yana Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emre Ergun üstlendi. Ergun, Vodafone Türkiye Pazaryeri, Finansal Servisler ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Vodafone, müşterilerine daha iyi dijital deneyim sunma hedefiyle dijital servisler alanındaki büyümesini sürdürüyor. Ana iş alanı olan teknolojiyi kullanarak müşterilerinin iletişim dışı ihtiyaçlarına da yanıt vermeyi hedefleyen operatör, ’teknoloji iletişimi şirketi’ odağıyla adım attığı yeni iş sahalarında daha hızlı büyüme sağlamak amacıyla organizasyon yapısında değişikliğe gitti. Finansal Servisler, Pazaryeri ve Müşteri Operasyonları işlerini tek çatıda toplayan şirket, bu yeni birimin yönetimini şirkette 2017’den bu yana Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emre Ergun’a verdi. Mevcut sorumluluklarına ek olarak Finansal Servisler ve Pazaryeri işlerinin de sorumluluğunu üstlenen Ergun, yeni dönemde Vodafone Türkiye Pazaryeri, Finansal Servisler ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Operatörün müşteri iletişim kanalı Vodafone Yanımda uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona yaklaştı. Operatörün müşterilerine tüm işlemlerini tek bir platformdan yapma kolaylığı sunan uygulama, Türkiye’nin aktif kullanılan uygulamalarından biri oldu. Müşterilerine pazaryeri hizmeti sunan ilk operatör olduğu belirtilen şirketin, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda Alışveriş, Elektronik, Yaşam, Oyun, Yeme-İçme, Seyahat, Kozmetik, Şehrine Özel ve Finans gibi çeşitli kategorilerde 100’ü aşkın farklı markanın 400’ü aşkın fırsat kampanyasını sunuyor. Ayda 200 binin üzerinde işlemin gerçekleştiği platformun aylık kullanıcı sayısı 9 milyona ulaştı.

Operatör, istegelsin işbirliğiyle ’Vodafone Yanımda’ üzerinden sunduğu süpermarket servisi ile telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olduğu belirtildi. Müşterilerine market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapma imkanının yanı sıra her alışverişte GB kazanma fırsatı da sunan şirket, bu servisle ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyor.

Operatörün finansal servisler alanında sunduğu yeni nesil ödeme çözümü Vodafone Pay, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, mağaza içi ve online alışveriş ve Sosyal Ödeme özellikleriyle müşterilerin günlük hayatının önemli bir parçası oldu. Uygulamayı 2 ayda 90 bin kullanıcı indirdi.

TOBi’den 4 milyonu aşkın sohbet

Operatör, Müşteri Hizmetleri biriminde de dijital teknolojileri yoğun olarak kullanıyor. Operatör, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara en uygun teklifleri sunabilmek için Büyük Veri’den yararlanıyor. Şirketin Yapay Zeka’ya dayalı kişisel dijital asistanı TOBi, müşterilerinin aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor. Aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşan dijital asistan, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi. Şirket ayrıca, ’Asistanım Yanımda’ servisiyle, müşterilerine donanım, yazılım, kablolama, modem arızası gibi durumlarda akıllı telefonları aracılığıyla uzaktan görüntülü canlı destek sunuyor.

Yenilikçi çalışmalarıyla şirkete ödül getirdi

Verilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye ailesine 2017 yılında Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılan Emre Ergun, dijitalleşme ve Büyük Veri yaklaşımıyla müşteri operasyonlarının ticari bir kanala dönüşmesinde güçlü bir liderlik sergiledi. Kişisel dijital asistan TOBi, Bireysel Çağrı Merkezi ve Kurumsal Hizmetler alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla Vodafone Türkiye’nin Vodafone Grubu içinde öncü olmasını sağlayan Ergun, Vodafone Yanımda ve beraberinde TOBi’nin Türkiye’nin en çok kullanılan uygulamaları arasında yer almasını sağladı. Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri’nde uzaktan çalışmaya dayalı yeni nesil çalışma sisteminin hayata geçirilmesine öncülük eden Ergun, şirketin ’Uzaktan Çalışan En İyi Müşteri Hizmetleri Merkezi’ ödülünü almasında önemli rol oynadı.

20 yıllık bankacılık deneyimi

Verilen bilgiye göre, operatörden önce 20 yıllık bankacılık deneyimi bulunan Ergun; Citibank, Finansbank, Credit Europe Bank, Fibabanka ve TEB’de Pazarlama Ödeme Sistemleri, Müşteri Etkileşimi, Perakende Bankacılık, Dağıtım Kanalları, Dijital ve Çoklu Kanallar, Doğrudan Satış, Şube Satış, Tele-Marketing, Çağrı Merkezi, Tüketici Finansmanı, Ürün Pazarlama gibi alanlarda çeşitli görevler üstlendi.
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