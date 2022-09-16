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Vodafone Türkiye’de üst düzey atama
İnsan Kaynakları alanında deneyimli isimlerden Nazlı Tlabar Güler, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Ekonomi 16.09.2022, 10:05
İnsan Kaynakları alanında deneyimli isimlerden Nazlı Tlabar Güler, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna bu alanın deneyimli isimlerinden Nazlı Tlabar Güler getirildi. Yeni görevine 12 Eylül itibarıyla başlayan Güler, Vodafone Türkiye’nin İnsan Kaynakları alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek.
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