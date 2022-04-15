Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Hana Jalel, Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı.

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 15 Nisan itibarıyla Hana Jalel getirildi. Jalel, Vodafone Türkiye’nin finans alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.