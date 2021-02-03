Vodafone Türkiye servis gelirlerini yüzde 17,7 artırdı

Vodafone Türkiye, 2020-21 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin servis gelirleri yüzde 17.7 organik büyüme ile 3.6 milyar TL olurken, mobil abone sayısı 23.4 milyona ulaştı.

Vodafone Türkiye, büyümesini 2020-21 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte şirket, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın üçüncü çeyreğinde 3.6 milyar TL’yi aştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2020-21 mali yılının üçüncü çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23.4 milyon olarak gerçekleşti. M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.7 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon artışla 15.2 milyona çıkarak, toplam abone bazının yüzde 65’ini oluşturdu.

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 209 bin net abone artışı ile üçüncü çeyrek sonunda 1.2 milyonu aştı.

Aylık 16.3 milyon aktif müşteri

Dijital müşteri deneyimini merkeze aldığı ürün ve servislerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Vodafone’un “Vodafone Yanımda”, online self servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.3 milyonu aştı.

Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51.3 artış ile 621 petabyte’ı aştı.

Türkiye’nin 81 ilinde 23.2 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, üçüncü çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:

“Vodafone olarak, tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyet gösteriyoruz. Türkiye, global olarak da ana stratejimizi oluşturan dijitalleşme konusunda Grubumuz içinde öncü bir pazar. Türkiye’nin hak ettiği dijitalleşme seviyesine ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. ‘Vodafone Yanımda’, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16.3 milyonu aştı. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle 2021 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşmenin önü açıldıkça biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”