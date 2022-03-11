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Vodafone Türkiye NFT dünyasına adım attı

Vodafone Türkiye, kadınların güçlenmesi vizyonuyla hayata geçirdiği “Ben Varım” hareketi kapsamında yeni bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yürütülecek kampanyada, kullanıcılar gerçek hayatta itfaiyeci, pilot, kurye, cankurtaran ve futbolcu olarak görev yapan kadınların yer aldığı eşitlik GIF’leriyle cinsiyet eşitliği mücadelesine destek vermeye davet edilecek. Kampanya için özel olarak tasarlanan NFT’lerin satışından elde edilecek gelir ise kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak.

Ekonomi 11.03.2022, 13:16
Vodafone Türkiye NFT dünyasına adım attı

Vodafone Türkiye, kadınların güçlenmesi vizyonuyla hayata geçirdiği “Ben Varım” hareketi kapsamında yeni bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yürütülecek kampanyada, kullanıcılar gerçek hayatta itfaiyeci, pilot, kurye, cankurtaran ve futbolcu olarak görev yapan kadınların yer aldığı eşitlik GIF’leriyle cinsiyet eşitliği mücadelesine destek vermeye davet edilecek. Kampanya için özel olarak tasarlanan NFT’lerin satışından elde edilecek gelir ise kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak.

Kadınların güçlenmesi konusunda vizyona sahip olan Vodafone Türkiye, her alanda olduğu gibi dijital platformlarda da kadınların görünürlüklerini artırmaya yönelik yenilikçi bir sosyal medya kampanyasına imza attığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Dünya Kadınlar Haftası vesilesiyle hayata geçirilen kampanyada, erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da varlığını gösteren GIF ve NFT (takas edilemez jeton) tasarımları bir arada kullanılacak. Kampanya aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin ilk NFT projesi olacak.

NFT geliri kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak

Kadınların her hikâyede var olmasının hedeflendiği kampanyada, sosyal medya kullanıcılarının Instagram’da “Ben Varım” kelimeleriyle yaptıkları aramalarda gerçek hayatta itfaiyeci, pilot, kurye, cankurtaran ve futbolcu olarak görev yapan kadınların yer aldığı eşitlik GIF’leriyle karşılaşmaları sağlanacak. Çekimli GIF’lerin yanı sıra motivasyonel GIF tasarımlarının da kullanılacağı kampanyayla herkes Instagram’da bu eşitlik GIF’lerini kullanarak kadınların kendilerine yakıştırdıkları her alanda “Ben Varım” demelerini desteklemeye davet edilecek. Diğer yandan, eşitlik GIF’lerinde kullanılan meslek gruplarına özel tasarlanan ilüstratif çizimler, Opensea NFT Marketplace aracılığıyla #BenVarım etiketli bir koleksiyon olarak satışa sunulacak. NFT satışından elde edilecek gelirin tamamı kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak mücadele verdiğimiz konuların başında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak yer alıyor. Ne yazık ki, hayatın her alanında cinsiyete dayalı eşitsizlik var. Bu ayrımcılığın boyutunu en iyi rakamlar anlatıyor. Bugün ülkemizde nüfusun %50 si kadın ancak kadın istihdam oranı %29,1, kadınların işgücüne katılım oranı ise %34,1. Başka bir deyişle, mücadele hep aynı olsa da, rakamlar eşit değil. Bu farkındalığın artması ve bu bilinçle kadın-erkek herkesin cinsiyet eşitsizliğine karşı harekete geçmesi gerekiyor. Biz kadınların kendilerine yakıştırdıkları her alanda var olmasını destekliyoruz. Bu desteğimizi dijital dünyada da göstermek üzere yeni bir sosyal medya kampanyası başlattık. Erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da varlığını gösteren GIF ve NFT tasarımlarını bir arada kullandığımız bu kampanya aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin ilk NFT projesi olacak. Cinsiyet eşitliği alanında böyle yenilikçi teknolojiyle bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, kadınların her hikâyede var olmasını desteklemek ve herkesi eşitlik GIF’lerimizi kullanarak kadınların eşitlik mücadelesine destek olmaya davet etmek. NFT satışlarından elde edilecek gelirin tamamını kız çocuklarımızın futbol eğitimi için kullanacağız.”

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