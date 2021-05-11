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Vodafone Türkiye İcra Kurulu’na atama

Vodafone Türkiye’de 2010’dan bu yana görev yapan Levent Gemici, şirketin Strateji, İş Geliştirme ve Toptan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ekonomi 11.05.2021, 12:50
Vodafone Türkiye İcra Kurulu’na atama

Vodafone Türkiye’de 2010’dan bu yana görev yapan Levent Gemici, şirketin Strateji, İş Geliştirme ve Toptan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Vodafone, ‘2025’e kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olma’ hedefi doğrultusunda iş yapış şekillerini güçlendirmeye ve organizasyon yapısını güncellemeye devam ettiğini açıkladı. Büyüme odaklı stratejik planları ve ortaklıkları koordine etmek ve toptan satış ticaretinin büyümesini sürdürmek amacıyla Toptan Satış, Strateji ve İş Geliştirme ekiplerini tek çatıda birleştiren Vodafone Türkiye’nin bu yönde oluşturulan yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna, 1 Mayıs 2021 itibarıyla Levent Gemici atandı.
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