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Vodafone Türkiye, 2021 - 2022 mali yıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, Nisan 2021-Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Büyümesini sürdüren şirketin servis gelirleri yüzde 21.7’lik büyüme ile 17.2 milyar TL’ye ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı ise 5.7 milyar TL olarak gerçekleşen şirket son 1 yılda 2.6 milyar TL’lik yatırım yaptı.

Ekonomi 17.05.2022, 10:01
Vodafone Türkiye, 2021 - 2022 mali yıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, Nisan 2021-Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Büyümesini sürdüren şirketin servis gelirleri yüzde 21.7’lik büyüme ile 17.2 milyar TL’ye ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı ise 5.7 milyar TL olarak gerçekleşen şirket son 1 yılda 2.6 milyar TL’lik yatırım yaptı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Nisan 2021 - Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2022 sonu itibarıyla son bir yılda 2.6 milyar TL yatırım yapan şirket, 2021-22 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 21,7’lik artışla 17.2 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise yüzde 23,8 artışla yaklaşık 5.7 milyar TL’yi aştı.

Mobil abone sayısı 24.4 milyon

Şirketin mobil müşteri sayısı 2021-22 mali yıl sonu itibarıyla 24.4 milyona ulaşırken, M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27.3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda yaklaşık 1.3 milyon artış ile 16.8 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 68,8’ini faturalı aboneler oluşturdu. Şirketin sabit genişbantta büyümesi de devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 120 bin sabit genişbant müşterisi kazanarak toplam 1.3 milyon müşteriyi aştı.

“Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz”

Şirketin 2021-22 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy şunları söyledi:

“Şirket olarak, Türkiye pazarında 16 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin büyümekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. 2021-22 mali yılında toplam 2.6 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ‘Yeni Nesil Bağlantı, Dijital Operatör ve Kurumsal Çözümler’ unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz. Vodafone Holding bünyesinde faaliyet gösteren 13 şirketimizle dijital servisler hedefimize giden yolda her geçen gün daha da büyüyoruz. Diğer yandan, amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda çevre ve toplum üzerinde oluşturduğumuz etkiye de önem veriyor ve faaliyetlerimizi Çevresel, Sosyal, Yönetişim kriterlerine uygun olarak sürdürüyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Dijital müşteri sayısı 18.8 milyona ulaştı

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefleyen operatörün 2021-22 mali yılında Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.8 milyona yükseldi. Operatörün dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 440 milyona yaklaştı.

Data kullanımı yüzde 34.8 arttı

Şirket müşterilerinin son bir yıldaki toplam mobil data kullanımı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34.8 artarak 3.258 petabyte olarak gerçekleşti.

TOBi 10 milyon sohbet gerçekleştirdi

Operatör, Türkiye’deki en gelişmiş dijital asistanlardan biri olan TOBi ile müşterilerinin hayatındaki ana noktalara dokunmaya devam etti. Vodafone Yanımda, WhatsApp, Sesli Yanıt Sistemi gibi selfservis kanallarının tamamında bine yakın farklı işlem yapabilen TOBi, aylık 4 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 10 milyon sohbet gerçekleştirdi. Doğru anlama ve çözüm oranı yüzde 92 olan TOBi, operatörün bireysel ve kurumsal müşterilerine asistanlık yapmanın yanı sıra Her Şey Yanımda ve Süpermarket Yanımda gibi platformlarda da müşterilere destek oluyor. TOBi, uçtan uca süpermarket alışverişi desteği veren tek sohbet robotu olma özelliğine sahip bulunuyor.

Mağaza kanalında dönüşüm

Operatör, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarını daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürmeye başladı. Basılı malzemenin kullanılmadığı, çevre dostu mobilyaların tercih edildiği ve müşterilere operatör ürünlerinin yanı sıra farklı teknolojik ürünlerin de sunulduğu yeni nesil mağazaların sayısı 90’a yaklaştı. Operatör, tüm mağazalarına ve bin 500 dijital hizmet noktasına yaygınlaştırdığı yeni “Gel İncele Adresine Gönderelim” hizmetiyle, sadece online mağazada satışa sunulan ürünleri fiziksel mağazalarda inceledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi üzerinden sipariş verme ve adrese teslim alma imkânı sunuyor. Operatör, çok yakında Metaverse’de de mağaza açarak ziyaretçilerine yeni nesil dijital deneyim yaşatacak.

Vodafone Pay kullanıcı sayısı 3.7 milyonu aştı

Operatörün yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay de 2021-22 mali yılını başarıyla kapattı. Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 3.7 milyonu aştı.

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