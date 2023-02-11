Vodafone, tüm mobil baz istasyonlarını afet bölgesine yönlendirdi

Vodafone, ülke genelindeki tüm mobil baz istasyonlarını afet bölgesine yönlendirdi. OHAL bölgesindeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı hizmet verir durumda olduğu belirtildi.

Vodafone, afet bölgesinde iletişimin devamlılığını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Afet bölgesinde vatandaşların iletişim ihtiyacını karşılamak üzere tüm kaynaklarını seferber eden şirket, depremlerden etkilenen 10 ilde 400’ü aşkın saha çalışanıyla hizmet veriyor. Afet bölgesinde ağır hasar gören sahalarından 650’sini tekrar çalışır hale getiren Vodafone’un, OHAL bölgesindeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı hizmet verir durumda olduğu belirtildi. Ülke genelindeki tüm mobil baz istasyonlarını afet bölgesine yönlendiren şirket, bölgede elektrik kesintileri sebebiyle şebekeden beslenemeyen baz istasyonlarının çalışabilmesi için toplam 1.057 jeneratörü devreye aldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi: “Ülkemizi yasa boğan depremlerin gerçekleştiği ilk andan itibaren harekete geçtik ve tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Bölgede yaklaşık 3,7 milyon müşterimiz var. 10 ilde kule tipi ve bina üstü olmak üzere toplam 3 bin 50 baz istasyonumuz bulunuyor. Bu istasyonların yüzde 25’i Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yer alıyor. GSM operatörleri olarak herhangi bir afet durumunda temel ihtiyacımız elektrik, yakıt, personel geçiş önceliğidir. Baz istasyonlarımızın çalışabilmesi için elektriğe ihtiyacı var. Afet bölgesinde de ilk andan itibaren elektrik verilebilen baz istasyonlarımızda hizmet verebiliyoruz. Aynı şekilde, jeneratörlerin yakıt ihtiyacı için de gerekli önlemleri alıyoruz. Jeneratörlere yakıt takviyesi için bölgede 400’ü aşkın arkadaşımız görev yapıyor. Binaların üstünde bulunan baz istasyonlarımızın önemli bir bölümü depremde yıkıldı ya da hasar gördü. Yıkılan istasyonlarımızın yokluğunu mobil baz istasyonlarımızla tamamlamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”