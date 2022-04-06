Vodafone Süper Uyumlu’da memnuniyet oranı yüzde 81’e ulaştı

Vodafone Süper Uyumlu Tarife’nin müşteri sayısı son 1 yılda 2,5 kat arttı. Tarifenin öne çıkan içerik değiştirme özelliğini kullananların yüzde 81’i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtti.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un, Süper Uyumlu Tarifesi’nin müşteri sayısı son 1 yılda 2,5 kat arttı. Tarife kullanıcılarının geri bildirimlerine göre, içerik değiştirme özelliğini kullananların yüzde 81’i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtirken, bu özelliğin farkında olan müşterilerin Net Tavsiye Oranı, olmayanlara göre 10 puan daha yüksek gerçekleşti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Operatör olarak, her zaman ürünlerimizi müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ve müşteri sayısı son 1 yılda 2,5 kat artan Süper Uyumlu Tarife, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk. Bu tarifeyi kullanan müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Müşterimiz, kullanmadığı içeriklere para ödemek durumunda kalmıyor. Özellikle içerik değiştirme özelliğimiz, kullanıcılarda oluşturduğu özgürlük hissiyle büyük beğeni topluyor. Bu özelliği kullananların yüzde 81’i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtiyor. Yine bu özelliğin farkında olan müşterilerimizin Net Tavsiye Oranı, olmayanlara göre 10 puan daha yüksek. Operatör olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz.”