Vodafone RED’liler 1 yılda 528 milyon TL tasarruf etti

Vodafone Red’liler, son 1 yılda yaklaşık 2 milyar GB mobil internet kullandı, 51,4 milyar dakika konuştu, 2,7 milyar SMS attı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red’in son bir yılını değerlendirdi. Meltem Bakiler Şahin, “Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimize ulaşmak için müşteri deneyiminde de dijitalleşmenin nimetlerinden faydalanmaya ve her müşterimize kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya önem veriyoruz. Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 528 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık. Sunduğumuz ayrıcalıklarla Vodafone Red’lilerin dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkardıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre, pandemi sonrası müşteriler kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor. Diğer yandan, akıllı harcama yaptığını bilmek de müşterilerimiz için çok önemli. Bu doğrultuda, markaların bireylerin günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunması önem kazanıyor. Biz de pandemi sonrası müşterilerimizin bu içgörülerine göre Red dünyamızı baştan aşağı yeniledik ve yeni marka söylemimizi ‘Vodafone Red Ayrıcalıklarla Dolu’ olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde de Red’lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda paylaşılan rakamlara göre Vodafone Red’lilere, son 1 yılda 528 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı. Bu süreçte Red’liler, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 46 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı.

Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Vodafone Red’liler, son 1 yılda yaklaşık 2 milyar GB mobil internet kullandı, 51,4 milyar dakika konuştu, 2,7 milyar SMS attı. Mobil internet kullanımı 2 yıl öncesine göre 2,5 kat artan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,2 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 20 GB’ı aştı.

Dijitalleşmede lider segment

Son 1 yılda, Vodafone Red müşterilerinin yüzde 75’i aktif olarak her ay Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi. Red’liler ayda 16 kez Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek, ortalama 2 günde bir uygulama ile etkileşime girdi. Red müşterileri dijital asistan TOBi’yi diğer müşterilere oranla 2 kat daha fazla ziyaret ederek işlemlerini dijital ve interaktif olarak gerçekleştirdi. Diğer yandan, Red satışlarının üçte biri dijital kanallardan geldi. Red’liler, online’a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 20 milyon TL’ye yakın tasarruf etti.

Sınırsız uygulamalar ayrıcalığı

Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan Red’liler, olmayanlara göre ortalama 2,5 kat daha fazla internet tüketerek sınırsızlığın tadını çıkardı. Red’liler bir yılda internetinden yemeden sosyal medyada 3,5 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 40 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 138 milyon şarkı dinledi, YouTube’da 3 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 110 bin bölüm dizi izledi. Bununla birlikte, 2021 sonundan beri yeni gelen Red’lilere sunulan 3 ve 6 aylık hediye Netflix ve Amazon Prime Video üyeliğinden yaklaşık 25 bin abone yararlanarak toplam 2,4 milyon TL fayda elde etti.

Red’liler yurtdışını ararken tasarruf etti

Vodafone Red’lilere yurtdışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Seçili tarifelerde olan Red’liler, 40’tan fazla ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurtiçi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor. Red’liler, 23 Vodafone ülkesini ayda 120 dakika ücretsiz arayabiliyor. Son 1 yılda toplam 200 bini aşkın Red’li tarifedeki dakikalarıyla bu ülkeleri tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak 6,2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Red’lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Belçika, Hollanda ve Fransa oldu. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport - Dünya” hizmetini son 1 yılda 200 bin kişi kullandı. Vodafone Red’liler hem yurtdışında kullanım hem de yurtdışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 433 milyon TL tasarruf etti.

Red’lilere 4 alanda fayda sunulacak

Vodafone yeni dönemde de Red’li müşterilerine eğlencede, marka işbirliklerinde, yurtdışında ve yeni nesil dijital hizmette faydalar sunmayı sürdürecek. Halihazırda seçili tarifelerde olan Red’liler, 40’tan fazla ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurtiçi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor. Vodafone, uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamını tüm Avrupa’yı da dahil ederek 130 ülkeye çıkaracak. Diğer yandan, Red’li müşterilere Vodafone Yanımda üzerinden çok avantajlı fiyatlarla otel, uçak ve seyahat turu gibi ihtiyaçlarını karşılama imkânı da sunulacak. Vodafone’un en yeni inovasyonu olan “Eğlence Yanımda” ile müşteriler tek bir platform üzerinden tüm üyeliklerini başlatabiliyor, iptal edebiliyor ve faturalarına yansıtabiliyor. Vodafone “Eğlence Yanımda” platformundaki markaları çoğaltarak bir “eğlence merkezi” haline gelmeyi hedefliyor. Red’lilere Fırsatlar Dünyası’nda da birçok ek ayrıcalık sunulmaya devam edilecek. Bununla birlikte, yeni nesil hizmet anlayışıyla dijital asistan TOBi ve canlı destek ekibi Red’lilere 7/24 hızlı çözümler sunacak.