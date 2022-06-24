Vodafone Müşteri Hizmetleri’ne 3 uluslararası ödül birden

Vodafone Türkiye, dünyanın en prestijli ödül programlarından 17. ContactCenterWorld Ödülleri’nde bölge finallerinde 3 ödül birden aldı. Şirket “En İyi Teknoloji Yeniliği (İç Çözüm)” dalında Altın, “En İyi Müşteri Hizmetleri” ve “En İyi Satış Kampanyası” dallarında ise Gümüş ödülün sahibi oldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından ContactCenterWorld’ün 17’nci kez düzenlediği ödül programında EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölge finallerinde 3 ödül birden aldı. 80’i aşkın ülkeden 2 binden fazla katılımcının yarıştığı organizasyonda Vodafone Türkiye “En İyi Teknoloji Yeniliği (İç Çözüm)” dalında Altın, “En İyi Müşteri Hizmetleri” ve “En İyi Satış Kampanyası” dallarında ise Gümüş ödülün sahibi oldu.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici,

“Müşterilerimize en iyi deneyimi sunma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Dijitalleşen ve dijitalleştiren yetkin müşteri danışmanlarımız ile müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda 7/24 dijitalden ve çağrı merkezlerinden katma değerli hizmet sunuyoruz. Müşteri deneyiminde fayda yaratmaya devam eden başarılı uygulamalarımızın sonucunda çağrı merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden ContactCenterWorld’ün EMEA bölge finallerinde 3 ödül birden almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimizle her temas noktamızda onlara içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir şekilde eşlik ederek güvenilir yol arkadaşları olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Dijital projeler ödül getirdi

Operatörün ‘En İyi Teknoloji Yeniliği (İç Çözüm)’ dalında Altın ödül kazanan projeleri ‘Zeus Portal’ ve ‘Tobicim’, şirketin Müşteri Hizmetleri Sistem İyileştirme ekibinin daha iyi hizmet sunabilmek için geliştirdiği dijital araçlar arasında yer alıyor. Vodafone Türkiye müşteri temsilcileri, “Zeus Portal” ile performans değerlerini, hedeflerini ve gelişim ihtiyaçlarını dijital platform üzerinden takip ederken; müşterilerden gelen talep, bilgi ve şikâyetlerde dijital asistan ‘Tobicim’e sorarak hızlı ve güvenli bir şekilde çağrıları karşılayabiliyor.

Operatör, Müşteri Hizmetleri Bireysel Operasyon Yönetimi ekibinin Yapay Zekâ destekli, özelleştirilmiş çalışan motivasyonu ve hizmet standartlarındaki en iyi uygulama planlarıyla NPS, FCR ve FOC üzerinde elde ettiği olumlu etkilerle “En İyi Müşteri Hizmetleri” dalında Gümüş ödül kazandı.

Müşteri Hizmetleri Satış Yönetimi ekibinin satış odaklı kültürü desteklemek üzere geliştirdiği, Yapay Zekâ destekli çağrı yönlendirme projesi “Fırsatım” ile de “En İyi Satış Kampanyası” dalında Gümüş ödülün sahibi oldu.