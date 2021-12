Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un, Yanımda uygulaması üzerinde hayata geçirdiği Hediye Çarkı platformunda hediye seçme dönemi başlıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Hediye Çarkı, kullanıcılarına her hafta çarkı iki kez çevirme hakkı sunulacak.

Hediye Çarkı'nı çeviren müşteriler, o hafta alabilecekleri ilk hediyeyi gördükten sonra çarkı tekrar çevirerek kazanabilecekleri ikinci hediyeyi de görecek. Böylece iki farklı kişiselleştirilmiş hediye alternatifine sahip olan müşteriler, bunlardan birini seçip almak istedikleri hediyeye özgürce karar verebilecek. Kampanya 23 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacak.

Kampanya kapsamında sunulacak internet ve sınırsız paketlerin yanı sıra Hediye Çarkı'nı çeviren şanslı 1.560 kişiye çok özel hediyeler verilecek. Kampanya sonuna kadar 10 kişiye Her Şey Yanımda'dan 10 bin TL'lik indirim, 50 kişiye Her Şey Yanımda'dan 3 bin TL'lik indirim, 1.000 kişiye Süpermarket Yanımda'dan 250 TL'lik indirim ve 500 kişiye 50 GB mobil internet hediye edilecek. On binlerce GB ile Sınırsız İletişim, Sınırsız Sosyal ve Sınırsız Video paketlerine ek olarak müşteriler, toplam 4,5 milyon TL değerinde indirim ve dijital platform üyeliği kazanabilecek.



- Ayda 25 milyon hediye



Vodafone Hediye Çarkı platformu ile müşterilere her hafta zenginleştirilen hediye portföyünün içinden bir hediye kazanma şansı sunuluyor. Ayda toplam 25 milyon hediyenin dağıtıldığı platform, sürpriz hediyelerle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.



Özel günler kapsamında tüm bireysel müşterilerin Vodafone'a geliş yıl dönümleri Hediye Çarkı üzerinden sürpriz hediyelerle kutlanıyor. Bu doğrultuda, müşterilere Vodafone'lu oldukları için teşekkür edilerek Vodafone Yanımda üzerinden söz konusu güne özel tasarlanan bir deneyim sunuluyor. Ayrıca, tüm bireysel müşterilerin doğum günü kutlamaları da yine Hediye Çarkı üzerinden yapılıyor. Böylece, müşterilere sadece doğum günü haftasında geçerli olmak üzere çift çevirme hakkıyla iki hediye birden sunuluyor.

- "Amacımız, herkese daha iyi bir dijital deneyim sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Hediye Çarkı'nda yeni bir dönemin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, mutlu paydaşlar yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, paydaş ekosistemimizde müşterilerimize çok önemli bir yer veriyoruz. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,6 milyonu aştı. Bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 700 milyon. Biz de müşterilerimizin hızla artan bu dijital taleplerine yenilikçi çözümlerle yanıt veriyoruz. Bu kapsamda 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz Hediye Çarkı platformunu müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Yeni dönemde her hafta müşterilerimize iki kez çark çevirip kendilerine sunulan iki farklı kişiselleştirilmiş hediyeden birini seçebilecekleri yeni bir deneyim yaşatıyoruz. Amacımız, herkese daha iyi bir dijital deneyim sunmak. Dijital hayatın yenilik ve avantajlarından yararlanmak ve hediye seçme özgürlüğünü deneyimlemek isteyen müşterilerimizi Vodafone Yanımda'da Hediye Çarkı'na bekliyoruz."