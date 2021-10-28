Vodafone Business, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi ile eğitimlere başlıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Business, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde eğitimlere başlıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business'ın, sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı iş fikirlerini ve girişimleri destekleyen Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi ile başlattığı program çerçevesinde verilecek eğitimler başladı.

Ekimde başlayarak kasım ayında da devam edecek eğitimlerin konu başlıkları "dijitalde var olma", "B2B Ürün yönetimi", "tüketici davranışları", "5G teknolojisi", "5G'nin kullanım alanları" ve "medyada yer alma" olacak.

Vodafone Business'ın Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'ne kurduğu 5G altyapısıyla ürünlerini geliştirme fırsatı yakalayacak olan girişimciler, 5G, bulut teknolojileri, nesnelerin interneti gibi dijital çözümler alanında Vodafone Business profesyonellerinden eğitim ve danışmanlık alma şansı yakalıyor.

İlki 25 Ekim'de "dijitalde var olma" ve 26 Ekim'de "B2B ürün yönetimi" ile başlayan eğitimler, 3 Kasım'da "tüketici davranışları", 10 Kasım'da "5G teknolojisi", 17 Kasım'da "5G'nin kullanım alanları" ve 18 Kasım'da "medyada yer alma" eğitimleriyle devam edecek.

"Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık" temasıyla hayata geçirilen programda, sağlık alanında yeni fikir ve projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Vodafone Business'ın 5G altyapısı ve IoT teknolojileri ile destek vereceği programda, seçilen projelerin kuluçka merkezinde gelişimi sağlanacak ve Vodafone 5G teknolojisinden ücretsiz faydalanma hakları olacak.

Vodafone ayrıca, 5G teknolojisiyle ilgili yeni iş fikri ve projeyle gelen girişimlere pazarlama, teknoloji, fiyatlama gibi farklı konularda mentorluk vererek programa katkıda bulunacak.

Herkese açık olacak program başvurularında, iş planı tamamlanmış ve şirketleşmeye hazır olan projeler değerlendirmeye alınacak.

Acıbadem Üniversitesi Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Vodafone üst düzey yöneticileri de projeleri değerlendirmek üzere jüride yer alacak.





