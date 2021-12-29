Vodafone Business 2021'de 1,2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Business'ın Nesnelerin İnterneti, 5G, Bulut, Siber Güvenlik ve Dijital Tarım alanlarında sunduğu çözüm ve servislerden son 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşteri yararlandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, 2021 yılında da müşterilerini geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam etti.

Vodafone Business'ın Nesnelerin İnterneti, 5G, Bulut, Siber Güvenlik ve Dijital Tarım alanlarında sunduğu çözüm ve servislerden son 1 yılda 1.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. İşletmelerin öncelikle iş süreçlerini kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürebilmelerini sağlayan Vodafone Business, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek sunduğu uçtan uca çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları kaydetti:

"2021 yılı hayatın normale dönmeye başladığı, işletmelerin dijitalleşmenin öneminin farkına vararak gelecek stratejilerini yeniden şekillendirdiği bir çıkış yılı oldu. İşletmeler, yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti. Biz de teknoloji iletişimi şirketi olarak küresel uzmanlığımızı ve yerel deneyimimizi birleştirerek işletmelerin öne çıkan ihtiyaçlarına odaklanıyoruz."

Kestioğlu, Vodafone Business'ın, finanstan perakendeye her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler ürettiğini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Müşterilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. 2021'de de ölçek bağımsız olarak her işletmeye uygun özelleştirilmiş projeler geliştirmeye devam ettik. Bir yandan verimlilik ve tasarruf imkanı sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetinin korunmasını sağladık. Çözüm ve servislerimizden son 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. Gelecek rotamızda, altyapımızı geliştirip geleceğe hazırlayarak, kamuda sağlıktan eğitime her alanda dijitalleşme çalışmalarına destek olarak, ihtiyaç sahibi kesimler için dijital erişimi ve okuryazarlığı artırarak ve işletmelerin dijitalleşmesine destek olarak ekonomik dönüşümde yerimizi almak var. Ve kurumsal çözümler en önemli büyüme alanlarımızdan biri olacak. Vodafone Business olarak, dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücümüzle işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

-IoT ile birlikte 2,6 milyon cihazı birbirine bağlandı

Vodafone Business 2021 yılında Türkiye’de Nesnelerin İnterneti Teknolojisiyle (IoT) birlikte 2,6 milyon cihazı birbirine bağladı, IoT çözümleriyle özellikle üretim ve perakende sektörlerinin dijitalleşmesine destek oldu.

Vodafone Business, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) imalat sanayisinin dijital dönüşümüne öncü olmak ve Türkiye'yi küresel rekabette güçlendirmek hedefiyle kurduğu; dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEX'’te Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu tamamladı.

- "27 Dijital Tarım İstasyonu ile 12 bin 700 üreticiye hizmet verildi"

Vodafone Business, Dijital Tarım İstasyonu'nu daha fazla çiftçiye ulaştırabilmek için Türkiye İş Bankası ile iş birliği yaptı ve ürünü Türkiye İş Bankası'nın tarım kredisiyle birlikte sunarak müşterilerine finansman desteği sağladı. Dijital Tarım Projesi kapsamında kurulan 27 Dijital Tarım İstasyonu ile 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek 57 milyon TL ekonomik katkı sağlandı.

Vodafone Business'ın yerli çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi, 2021'de yaklaşık 135 milyon TL oldu. Ayrıca, Dijitalleşme Testi ile 1 yılda 63 bin KOBİ nin dijital yol haritası oluşturmasına destek sağlandı

KOBİ Eğitim Platformu'nda 2021 yılı boyunca e-ticaretten dijital tarıma, e-ihracattan dijital pazarlamaya kadar birçok başlıkta KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu 100’e yakın alanda sektörel ve temel eğitimler ücretsiz olarak verildi. Platformdan 165 bin kişi yararlandı.

Vodafone Business'in hem esnaf hem de KOBİ'ler için hazırladığı kapsamlı destek paketi hazırladı. Destek paketi kapsamında 100 binin üzerinde başvuru alındı.

Vodafone Business E-Ticaret Hizmet Paketi ile işletmelerin e-ticarete başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek pakette topladı. 2021 yılında E-Ticaret Hizmet paketinden 365 müşteri faydalandı.



