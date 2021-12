Vodafone Business 2021’de 1.2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu

Finanstan perakendeye her sektörün ihtiyacına uygun çözüm sunan Vodafone Business, 2021’de de işletmeleri dijital geleceğe hazırlamaya devam etti. Bulut tabanlı sistemler, Nesnelerin İnterneti, 5G, Siber Güvenlik ve Dijital Tarım alanlarında sunduğu çözüm ve servislerden son 1 yılda 1.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı.

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, 2021 yılında da müşterilerini geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam etti. Vodafone Business’ın Nesnelerin İnterneti, 5G, Bulut, Siber Güvenlik ve Dijital Tarım alanlarında sunduğu çözüm ve servislerden son 1 yılda 1.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. İşletmelerin öncelikle iş süreçlerini kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürebilmelerini sağlayan platform, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek sunduğu uçtan uca çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi: “2021 yılı hayatın normale dönmeye başladığı, işletmelerin dijitalleşmenin öneminin farkına vararak gelecek stratejilerini yeniden şekillendirdiği bir çıkış yılı oldu. İşletmeler, yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti. Biz de ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olarak küresel uzmanlığımızı ve yerel deneyimimizi birleştirerek işletmelerin öne çıkan ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Vodafone Business olarak, finanstan perakendeye her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümlerle müşterilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. 2021’de de ölçek bağımsız olarak her işletmeye uygun özelleştirilmiş projeler geliştirmeye devam ettik. Bir yandan verimlilik ve tasarruf imkânı sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetinin korunmasını sağladık. Çözüm ve servislerimizden son 1 yılda 1.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. Gelecek rotamızda, altyapımızı geliştirip geleceğe hazırlayarak, kamuda sağlıktan eğitime her alanda dijitalleşme çalışmalarına destek olarak, ihtiyaç sahibi kesimler için dijital erişimi ve okuryazarlığı artırarak ve işletmelerin dijitalleşmesine destek olarak ekonomik dönüşümde yerimizi almak var. Ve kurumsal çözümler en önemli büyüme alanlarımızdan biri olacak. Platform olarak, dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücümüzle işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz.”

IoT cihaz sayısı yüzde 24 arttı

Vodafone Business 2021 yılında Türkiye’de Nesnelerin İnterneti Teknolojisiyle (IoT) birlikte 2.6 milyon cihazı birbirine bağladı, IoT çözümleriyle özellikle üretim ve perakende sektörlerinin dijitalleşmesine destek oldu. Örneğin ticari araç segmentinde 50 yılı aşkın süredir üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu, üretim hatlarını takip ederken ürettikleri araçların hangi aşamada olduğunu ve üretim alanı içerisinde nerede olduğunu takip edebileceği bir sisteme ihtiyaç duyuyordu. Akıllı Fabrika projesi ile platform, Anadolu Isuzu’nun üretim hattının anlık takibini sağlayarak, ürün kalite ve teslimat zamanlarını iyileştirmesine olanak sağladı. Anadolu Isuzu, platformun Red Kontrol çözümü sayesinde aynı zamanda, üretim tesisinin genel verimliliğini ölçebiliyor, üretimi yakından takip ederek makinelerin performansını en yüksek seviyeye çıkarıyor ve iş kayıplarının önüne geçebiliyor.

5G altyapısıyla çalışan Türkiye’nin ilk Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumu tamamlandı

Önümüzdeki dönemde sağlıktan finansa, turizmden eğitime, perakendeden bankacılığa kadar her sektörde köklü değişikliklerle karşılaşacağız. Bu değişikliklerin temelinde yer alacak 5G de gelecekte birçok teknolojinin altyapısını oluşturacak. Platform, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) imalat sanayisinin dijital dönüşümüne öncü olmak ve Türkiye’yi küresel rekabette güçlendirmek hedefiyle kurduğu; dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT’te Türkiye’nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu tamamladı. MEXT çatısı altında tüm Türk sanayisine sunulan ve Türkiye’nin uçtan uca entegre ilk dijital üretim tesisi olan Dijital Fabrika; kurulumu tamamlanan 5G MPN ile garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme ve hızlı veri akışıyla, üretimin dijital geleceği adına yeni bir dönem başlattı.

Bulut ve Güvenlik teknolojilerinde yüzde 42 büyüme gerçekleştirdi

Dünyanın her geçen gün daha da dijitalleşmesi ile birlikte, işletmeler bulut ve güvenlik yatırımlarını hızlandırmaya başladılar. Müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek ve daha esnek olmak için bulut çözümleri ön plana çıkarken, beraberinde artan siber tehditlere karşı korunmak için siber güvenlik çözümlerini kullanmak bir zorunluluk haline geldi. Platformda, global teknolojileri ve yerel uzmanlığı ile iş ortaklarının dönüşüm projelerine destek oldu ve 2021 yılında yaklaşık yüzde 42 büyüme gerçekleştirdi. Bu yıl en çok odaklanılan teknolojiler ise bulut ve özel bulut, sunucu barındırma, yedekleme ve siber güvenlik operasyon merkezi oldu. Platform, önümüzdeki yıllarda da her ölçekten işletmeye uçtan uca bulut ve güvenlik teknolojileri sunmaya devam edecek.

289 Dijital Tarım İstasyonu kuruldu

Platform, Dijital Tarım İstasyonu’nu daha fazla çiftçiye ulaştırabilmek için Türkiye İş Bankası ile iş birliği yaptı ve ürünü Türkiye İş Bankası’nın tarım kredisiyle birlikte sunarak müşterilerine finansman desteği sağladı. Dijital Tarım Projesi kapsamında kurulan 27 Dijital Tarım İstasyonu ile 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek 57 milyon TL ekonomik katkı sağlandı. Bu rakamın 23 milyon TL’si Dijital Tarım İstasyonu’nun sağladığı anlık uyarılar ile ilaçlama ve sulamanın doğru zamanda yapılmasının oluşturduğu maliyet azalışından, 34 milyon TL’si ise toprak, hava ve zararlılarla ilgili Dijital Tarım İstasyonu sensörlerinden alınan verilerin düzenli analiz edilip hastalık ve mahsul kaybına karşı önceden aksiyon alınmasının oluşturduğu rekolte artışından geldi.

Yerli ve milli ekosistem için 135 milyon TL iş hacmi oluşturuldu

Yerli ve milli ekosistemin büyümesini öncelikleri olarak gören platform, geniş bir partner ekosistemi ile çalışıyor ve bu ekosistemin getirdiği uzmanlık, yeni ve hızlı çözüm geliştirme yetkinliklerini de müşterileri ile buluşturuyor. Yerli çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için oluşturulan iş hacmi, 2021’de yaklaşık 135 milyon TL oldu.

Dijitalleşme Testi ile 1 yılda 63 bin KOBİ’nin dijital yol haritası oluşturmasına destek sağlandı

Vodafone Business 2021 yılında KOBİ’lerin dijital skorunu hesapladı, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici raporlar iletti. Dijitalleşme Testi ile bu hizmeti bir adım daha öteye taşıyan platform, işletmelerin dijitalleşmesini sağlayacak ihtiyaçları 4 soru ile anlıyor. Böylece her işletmenin ihtiyacına uygun, terzi usulü kişiselleştirilmiş farklı çözümler sunarak hem verimliliklerini artırıyor hem de daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlıyor. Dijitalleşme Testi’ni 1 yılda 63 bin KOBİ doldurdu.

Ücretsiz KOBİ Eğitim Platformu’ndan 165 bin kişi yararlandı

2020’nin sonuna doğru hayata geçirilen KOBİ Eğitim Platformu’nda 2021 yılı boyunca e-ticaretten dijital tarıma, e-ihracattan dijital pazarlamaya kadar birçok başlıkta KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu 100’e yakın alanda sektörel ve temel eğitimler ücretsiz olarak verildi. Bugüne kadar ücretsiz eğitim platformundan yararlanan müşteri sayısı 165 bin kişiyi buldu. İlk sonuçlara göre e-ticaret ve dijital pazarlama en çok tercih edilen eğitim kategorileri olurken, E-Ticaret’e Nasıl Başlarım/Yeni Ekonomi ve E-Ticaret, Pazarlamaya Genel Bakış, Müşteriye Erişme Yöntemleri ise en çok izlenen eğitim videoları oldu.

KOBİ ve Esnaflarımıza dijital pazarlama destek paketi ile 36 milyon TL fayda sağlandı

Vodafone Business hem esnaf hem de KOBİ’ler için kapsamlı bir destek paketi hazırladı. Operatör müşterisi olsun ya da olmasın, destek paketinden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere 3 ay süreyle ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı hizmeti sunuldu. Destek paketi kapsamında 100 binin üzerinde başvuru alındı ve yapılan hesaplamalara göre, 100 bin esnaf ve KOBİ’nin bu hizmetten yararlanmasıyla 36 milyon TL değerinde bir faydayı müşterilere ücretsiz sunmuş oldu.

2021 yılında Vodafone E-Ticaret Hizmet Paketi’nden 365 müşteri faydalandı

Platform, E-Ticaret Hizmet Paketi ile işletmelerin e-ticarete başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek pakette topladı. Böylece, hedef kitlelerine ve potansiyel müşterilerine dijital kanallardan kolayca ulaşabilmelerini sağladı. E-Ticaret Hizmet Paketi; alan adı, hosting, email, güvenlik yedekleme, ödeme altyapıları, tüm yazılım özellikleri ve arama motoru optimizasyonu ile anahtar teslim e-ticaret sitesi kurma imkânı veriyor. Ayrıca yine bu sitelere sağlanan kargo entegrasyonu ile de sipariş çıktılarını, barkod ve takip numaralarını otomatik oluşturarak zamandan kazanıyor. 2021 yılında E-Ticaret Hizmet paketinden 365 müşteri faydalandı.

TOBB Türkiye 100 Programı’nın destekçisi oldu

Platform, Mart ayında pek çok projeye imza attığı iş ortağı TOBB ile bir kez daha güçlerini birleştirdi ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla, TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle 7’ncisi gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 Programı’na sponsor oldu. Programa 425 KOBİ ve esnaf başvuruda bulundu. Bu süreçte ücretsiz olarak verilen Dijital Pazarlama Danışmanlığı servisi 100 binin üzerinde başvuru aldı. TOBB Türkiye 100 iş birliğiyle, KOBİ’ler için 12 milyon TL’ye yakın fayda sunuldu.