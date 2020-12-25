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Vodafone Business 2020’de 1,2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu

Pandemiyle geçen 2020 yılında Vodafone Business’ın, sunduğu çözümlerden son 1 yılda 1.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı.

Ekonomi 25.12.2020, 15:25
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Vodafone Business 2020’de 1,2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu

Pandemiyle geçen 2020 yılında Vodafone Business’ın, sunduğu çözümlerden son 1 yılda 1.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı.

İşletmelerin ‘dijital iş ortağı’ olmayı hedefleyen Vodafone Business’ın sunduğu ürün ve servislerden son 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. Vodafone’un Red Business tarifesini kullanan işletmeler ise tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 1 yılda toplam 7 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladı.

Vodafone Business’ın 2020 yılındaki çalışmalarını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone Business olarak, finanstan perakendeye, her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümlerle müşterilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. 2020’de de işletmeler için terzi usulü çözümler sunmaya devam ettik. Ürün ve servislerimizden son 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşterimiz yararlandı. Bu müşterilerimiz için bir yandan verimlilik ve tasarruf imkânları sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetini korumalarına yardımcı olduk. Diğer yandan, Red Business tarifemizi kullanan işletmelere 1 yılda toplam 7 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladık. 2020’de kişisel alışkanlıklarımızdan küresel ekonomiye kadar her alanda köklü değişimler oluşturan pandemi sürecinde de işletmelerimizin yanında olduk. Bu zorlu dönemde dijitalleşmenin gücünü kullanarak KOBİ ve esnaf müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm müşterilerimize kesintisiz ve güvenli erişim sağlarken, yeni döneme hızla adapte olmaları için çözümlerimizle destek verdik. Bu dönemde pek çok işletme çalışanlarının sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını sağlamak için Vodafone Business çözümlerini tercih etti. Dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücümüzle işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz.”

Yerli çözüm ortaklarıyla yapılan projelerin iş hacmi 100 milyon TL’yi buldu

Yerli ve milli ekosistemi destekleyen Vodafone Business, 2020 yılında yerli çözüm ortaklarıyla iş birliklerini güçlendirerek önemli bir değer oluşturdu. Yerli çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için oluşturulan iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu.

50 bin şirket dijital skorunu ölçtü

Vodafone Business ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başlatılan “Dijital Dönüşüm Hareketi” kapsamında KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorları ölçülürken Türkiye’nin dijital skoru 53’ten 69’a yükseldi. KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunmak üzere, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, TOBB’un himayesinde,

gerçekleştirilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları ile 3 yılda 50 bine yakın KOBİ’ye ulaşıldı ve dijital skorları ölçüldü.

Kurumlara dijital danışmanlık

Vodafone Business dijital tarımdan e-ticarete, dijital ve finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, geniş bir yelpazede uçtan uca eğitimlerin verildiği Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu’nu da Eylül ayında KOBİ’lerin hizmetine sundu. 100’e yakın eğitimin ücretsiz verildiği platformdan 114 binden fazla KOBİ yararlandı. 1.000 saate yakın eğitim videosunun yer aldığı platformda e-ticaret ve dijital pazarlama en çok tercih edilen eğitim kategorileri olurken, E-Ticaret’e Nasıl Başlarım/Yeni Ekonomi ve E-Ticaret, Pazarlamaya Genel Bakış, Müşteriye Erişme Yöntemleri ise en çok izlenen eğitim videoları oldu.
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