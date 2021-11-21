Vodafone Avrupa CEO’su Serpil Timuray

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021" listesine seçildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Serpil Timuray, Yahoo Finance tarafından uluslararası düzeyde hazırlanan, "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021" listesinde 37. sırada yer aldı. Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra iş yerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.

Vodafone’un iş gücü ve yönetim kadrosunda kadın çalışan sayısının artırılması için önemli çalışmalara imza atan Timuray, liderlik ettiği Vodafone Avrupa Bölgesi’nde, 2025’e kadar kadın yönetici oranının yüzde 40’a yükseltilmesini hedefliyor.

Timuray, aynı zamanda, 2014 yılından bu yana, Vodafone Grubu’nun tüm ülkeleri kapsayan ve çalışan haklarının iyileştirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Herkes İçin Dahiliyet Komitesi’ne de liderlik ediyor. Komitenin 2019 yılında hayata geçirdiği ve toplam 27 ülkede uygulanan Ev İçi Şiddetle Mücadele Programı ile şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek ücretli izin hakkı ile profesyonel psikolojik ve hukuki destek imkanı sağlanıyor. Komite, 2021 yılında, menopoz sürecinden geçmekte olan çalışanların kendilerini rahat hissetmesi için gerekli desteği, yardımı, eğitimi ve farkındalığı sağlamak üzere yeni bir program da başlattı.





- "Connect" programıyla 50 milyon kadının ekonomik hayata kazandırılması hedefleniyor





Serpil Timuray, Mart 2020’de şirketin "Change The Face" hareketinin geliştirilmesi ve tüm dünyaya tanıtılmasına liderlik etti. Bu kapsamda gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmayla, teknoloji sektöründe ırk, cinsiyet ve yaş çeşitliliği bakımından yaşanan uçuruma dikkati çekildi. "Change The Face" hareketi, Türkiye’de de "Ben Varım" mottosuyla uygulanıyor ve yüzde yüz eşitlik için futbol başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yürütülüyor.

Vodafone Grubu Herkes İçin Dahiliyet Komitesi’nin Timuray’ın liderliğinde başlattığı diğer uluslararası programlar arasında, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanların ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabildiği ve işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabildiği "Global Ebeveyn İzni" politikası ve kariyerine ara vermiş orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadınları iş hayatına geri kazandırmak üzere tasarlanan, dünyanın en büyük işe alım programı “"ReConnect" öne çıkıyor.

Timuray'ın 2017 yılında Vodafone Grubu’nun gelişmekte olan pazarlarında başlattığı "Connect" programı ise bu ülkelerde 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece 2025 yılına kadar cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor. Programda, kadınlar için finansal erişim, beceri geliştirme, girişimcilik ve sağlık gibi konularda özel ürün ve hizmetler sunuluyor.

Türkiye’de kadın çalışanların desteklenmesine yönelik bireysel faaliyetlerini aralıksız sürdüren Timuray, bugüne kadar çok sayıda kadın yöneticiye mentorluk yaptı. Aynı zamanda Türkiye’nin kırsal kesimlerinde lisans eğitimi görmekte olan kız öğrencilere de mentorluk yapan Timuray, düzenli olarak katıldığı global etkinliklerde yaptığı konuşmalarla çeşitlilik ve dahiliyet konusunun önemine dikkati çekiyor.