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Vodafone, 2021’de 719 ton e-atığın yüzde 99,9’unu geri dönüştürdü

Vodafone, şebeke kaynaklı elektronik atıkları değerlendirerek döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. 2021 yılında 719 ton elektronik atık üreten şirket, “Yeniden Kullan, Yeniden Sat, Geri Dönüştür” projesi kapsamında şebeke kaynaklı atıklarının yüzde 99,9’unu geri dönüştürdüğünü açıkladı.

Ekonomi 02.12.2021, 10:54
Vodafone, 2021’de 719 ton e-atığın yüzde 99,9’unu geri dönüştürdü

Vodafone, şebeke kaynaklı elektronik atıkları değerlendirerek döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. 2021 yılında 719 ton elektronik atık üreten şirket, “Yeniden Kullan, Yeniden Sat, Geri Dönüştür” projesi kapsamında şebeke kaynaklı atıklarının yüzde 99,9’unu geri dönüştürdüğünü açıkladı.

Tüm dünyada 2025 yılına kadar şebeke kaynaklı elektronik atıklarının yüzde 100’ünü geri dönüştürmeyi hedefleyen Vodafone, döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Operatör, “Yeniden Kullan, Yeniden Sat, Geri Dönüştür” adı altında başlattığı yeni projeyle, sahalarda ve depolarda bulunan atıl, çalışır ya da arızalı durumdaki elektronik ekipmanı katma değerini azaltmadan değerlendiriyor. Şirket, elektronik atıklar için yeniden satış, yenileyerek yeniden kullanma ve hammaddeye dönüştürme işlemlerinin uygulandığı proje kapsamında, 2021 yılında ürettiği 719 ton elektronik atığın yüzde 99,9’unu geri dönüştürdü.

Sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Şirket olarak, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel etkinin yarıya indirilmesini ve bu doğrultuda elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Türkiye’de de bu yönde önemli adımlar atıyor ve hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik projeleriyle döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. E-atık sorununa dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız ‘Atığın Ötesinde Raporu’na göre, küresel ölçekte yılda yaklaşık 50 milyon ton e-atık oluşurken Türkiye’de bu sayının 600 bin ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Küresel ölçekte yüzde 20’si geri dönüştürülebilen bu atıklar için aynı sayı Türkiye’de sadece yüzde 3. ‘Yeniden Kullan, Yeniden Sat, Geri Dönüştür’ projemizle sahalarımızda ve depolarımızda bulunan atıl, çalışır ya da arızalı durumdaki anten ve baz istasyonu gibi elektronik ekipmanı yenileyerek yeniden kullanma, yeniden satış, ve hammaddeye dönüştürme yöntemlerinden yararlanarak katma değerini azaltmadan değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılında ürettiğimiz 719 ton elektronik atığın yüzde 99,9’unu geri dönüştürdük. Vodafone olarak, şebeke atıklarımızın yüzde 100’ünü yeniden kullanma, yeniden satma ya da geri dönüştürme hedefimiz doğrultusunda çalışarak çevresel sürdürülebilirliğe katkımızı artırarak devam ettireceğiz.”

Tüm e-atıklar değerlendiriliyor

Verilen bilgiye göre operatörün “Yeniden Kullan, Yeniden Sat, Geri Dönüştür” projesi kapsamında, e-atıklar için ‘eski ekipmanın yenilenerek yeniden kullanılması’, ‘sahip olunan fazlalığın yeniden satılarak değerlendirilmesi’, ‘yeniden satılması ya da kullanılması mümkün olmayan atıkların geri dönüşüme kazandırılarak hammadde elde edilmesi’ yöntemleri uygulanıyor. Buna göre, sahalardan ve depolardan toplanan elektronik ekipman Entegre Varlık Yönetimi sürecine dahil ediliyor. Önce teknik değerlendirmeye tabi tutularak kalite testlerinden geçiriliyor. Kalite testlerini başarıyla geçen ekipman yeniden kullanım için değerlendiriliyor. Kalite testini geçememiş ancak tamir edilmesi mümkün olanlar için tamir/test aşaması başlıyor ve tamir edilen ekipman da yeniden bir takım testlerden geçtikten sonra yeniden kullanıma uygun hale getiriliyor. Yeniden kullanılamayan ekipman ise malzeme türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüme katılıyor ve ikincil hammadde olarak döngüsel ekonomiye kazandırılıyor.

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