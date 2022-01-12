Vitrifiye ve PVC kapı pencere sektörlerinde dev anlaşma için masaya oturacaklar

Amerika’daki birçok şirketin ana tedarikçisi durumunda olan Eskişehirli şirket Growth Lead LLC, vitrifiye ve PVC kapı pencere sektörü devleriyle anlaşma için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Atlanta’da düzenlenen fuarın ardından pazar araştırmaları kapsamında Growth Lead LLC şirketini tanıyan ABD devleri Homedepot ve Lowe’s, bu yıl tedarik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eskişehirli şirketin kapsını çaldı. Haziran ayında ABD’de 3’üncü ve son toplantıyı gerçekleştirmeye hazırlanan şirketler, görüşme sonrası 3 yıllık kontrat imzalayacak.

Amerika’da merkezi bulunan Eskişehirli Growth Lead LLC şirketinin CEO’su ve Kurucusu Can Akalın, Türkiye’nin yapı malzemeleri üretiminde Avrupa ve Ortadoğu’da lider bir pazara sahip olduğunu belirterek, “Pazar araştırmalarında gördüğümüz en önemli durum ABD’nin yapı malzemeleri tarafında Avrupa standartları ve tarzı ürünlere yöneliminin başladığını belirtti. Dolayısıyla Avrupa’ya üretim yapan birçok firmanın ülkemizde olduğu, ABD devleri tarafından bilinmekte ve tespit edilmiş durumda. Amerika’nın Avrupa ticari politikalarına sıcak bakmaması ve Çin ile olan global problemden sonra Ortadoğu ve Güney Amerika bölgelerinde üretici aramasını yüksek oranda artmış durumda” dedi.