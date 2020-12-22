Vitamin deposu Derepazarı mandalinası tezgahları süslüyor

Anavatanı Uzakdoğu olan 1924 yılında Rize’ye getirilerek dikimi yapılan satsuma cinsi mandalinalar bu günlerde tezgahları süslüyor.

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez vitamin deposu olan mandalinanın Rize’deki merkezi Derepazarı ilçesi. İlçede yol kenarında kurulan mandalina tezgahlarında satılan mandalinalar Korona virüs salgınına karşı vatandaşlar tarafından tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Anavatanı Uzakdoğu olan ve 1924 yılında Rize’de ekimi yapılan satsuma cinsi mandalina, tadı ve kokusu ile kendisini diğer türlerden ayırıyor. Öyle ki bu farkı resmiyete dökmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Rize Mandalinası’na ‘Coğrafi işaret tescil başvurusu’ yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri fakültesi tarafından önce Rize’nin köyleri tek tek taranarak satsuma cinsi mandalinalardan örnekler alındı. Toplanan bu örnekler ile ise üniversite tarafından seleksiyon bahçesi oluşturularak Rize Mandalinası inceleme altına alındı. İçlerinden çıkan 7 satsuma cinsi mandalina çeşidi için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunuldu.

Derepazarı’nda hemen yol kenarında kurulan tezgahlarda mandalina satışı yapan Refik Ekmekçi, satışların iyi olduğunu ve yoldan geçenlerin durarak kendilerinden mandalina aldığını dile getirdi. Ekmekçi “Satışlar çok güzel, Allah’a şükürler olsun. Allah bugünlerimizi aratmasın. Derepazarı mandalinası satıyoruz. Artık söz sahibi oldu diyebiliriz. Satışlarımız çok güzel. Derepazarı mandalinasını bilenlerin Mersin mandalinasını tercih etmemesinin sebebi, Derepazarı mandalinasında çekirdek yok, karpit yok, mum yok, orijinal mandalina. Gübresi kendiliğinden, doğal hayvan gübresi. Kimyasal gübre kullanılmıyor. Kokusu ve araması olarak Mersin, Antalya, Hatay mandalinası ile arasında kuvvetli bir fark var. Yoldan geçen şoförler olsun, vatandaş olsun o nedenle bizi tercih ediyor” dedi.

Alaattin Avcı isimli bir başka mandalina satıcısı ise hafta sonu kısıtlamalarından dolayı satışlar azalsa da yine de vatandaşların rağbeti olduğunu dile getirerek ““Pandemiden dolayı biraz satışlarımız düştü ama yine de şükürler olsun ki iyi. Hafta sonu kısıtlamaları bizi baya bir etkiledi. Yapacak bir şey yok rızkı veren Allah, boş durmaktansa mandalinamızı değerlendiriyoruz. Doğal, organik, yüzde 100 şifa. C vitamini, kış için çok tercih ediliyor. Allah böyle bir nimet vermiş hastalanmayalım diye. Bol bol yemek lazım. Derepazarı mandalinasının tadı bile başka oluyor. Hem toprağından hem havasından hem suyundan olayı başka oluyor. Rize’nin de en önemli yakası burası” şeklinde konuştu.

Aracı ile yoldan geçerken tezgahı gören ve mandalina almak için aracından inen İbrahim Esir, eskiden bu yana Derepazarı mandalinasının meşhur olduğunu dile getirerek “Mandalina çok güzel, ben beğendim. Buranın mandalinası meşhurdur. Pek bilinmez ama ben Rizeli olduğum için biliyorum. Eskiden beri derler ‘Derepazarı’nın mandalinası iyi olur’ diye. Buranın mandalinası tatlı olur” ifadelerini kullandı.