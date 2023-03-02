Villaya 20 günde 3 milyon 500 bin lira zam yaptılar

Adana’da bir kişi, depremden 2 gün sonra 10 milyon 500 bin liraya satışa koyduğu villasının fiyatını 14 milyon liraya çıkarttı. 20 günde 3 milyon 500 bin lira zam yapılan villa deprem fırsatçılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, “Allah ev sahiplerine vicdan versin. Fahiş fiyatın önüne geçilmesi gerek” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. İlk depremin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı yaşandı. Bu depremlerde binlerce bina da yıkıldı. Adana’da 13 bina yıkılırken, 418 kişi de hayatını kaybetmişti. Depremin ardından, apartmanda yaşayan Adanalı vatandaşlar korktukları için dışarıda kalmaya başladı.

Müstakil evler ve villaların fiyatı arttı

Apartmanlarına girmeye korkan vatandaşlar ise müstakil evlere ve villalara yöneldi. Müstakil evlerin fiyatları da yüzde 50 ile yüzde 100 oranında arttı.

Bir internet sitesi üzerinden merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi’nde ‘Stadyuma yakın 6+1 akıllı ev sistemli site içi lüks’ başlığıyla satışa sunulan 6+1 villaya 20 günde 3 milyon 500 bin lira zam yapılması pes dedirtti. 8 Şubat 2023 tarihinde 10 milyon 500 bin liraya satışa konulan villa, 18 Şubat’ta önce 11 milyon 500 bin liraya, 28 Şubat’ta ise 14 milyon liraya çıkartıldı.

20 günde 3 milyon 500 bin lira zam yapılan villa deprem fırsatçılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

“Allah ev sahiplerine vicdan versin”

Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Villa fiyatlarının yanı sıra müstakil ev fiyatlarının da arttığını belirten Uçar, “Allah ev sahiplerine vicdan versin. Gerçekten depremi fırsat bilip çok anormal derecede ev fiyatlarını arttırdılar. Müstakil evlerin fiyatları artarken apartmanların fiyatları düştü. Kuzey Adana bölgesinden müstakil evlerin olduğu bölgeye doğru bir göç başladı” diye konuştu.

“Müstakil evlerin fiyatı 3 kat arttı”

Adanalı emlakçılar olarak ‘Fahiş fiyat artışına son’ dediklerini vurgulayan Uçar, “Müstakil evlerin kirası deprem öncesi 2 bin lirayken artık 5-6 bin liraya yükseldi. Müstakil evlerde hayat var, apartmanlarda ise ışıklar kapalı. Hal böyle olunca da fiyatlar çok yükseldi. İnanılmaz fahiş fiyat artışıyla karşı karşıya kaldık. Bununda engellenmesi için biz emlakçı arkadaşlarımızla ‘Fahiş fiyat artışına son’ diyerek kamu spotu başlattık. Bütün arkadaşlarımız buna gayret ediyorlar. Fahiş fiyatın önüne geçilmesi gerek” ifadelerini kullandı.

“5-6 milyon liradan satılamayan villalar, 10-12 milyondan müşteri buluyor”

Villa satışlarında fiyatların yer yer 2 katına çıktığını anlatan Ülkü Uçar, daha sonra şunları söyledi:

“Özellikle villa satışlarında çok anormal derecede yükseliş oldu. Gerek Sarıçam, gerekse Çukurova bölgesinde ciddi fiyat artışları var. Deprem öncesinde 3 milyon 500 bin liradan satılamayan, 2 milyon 950 bin liraya kadar düşen villa, depremden sonra 8 buçuk milyondan satışa koydu insanlar. Bu işte fırsatçılık. Şambayadı bölgesinde 5-6 milyon liradan satılamayan villalar bugün 10-12 milyondan müşteri buluyor.”