Vigo 3’üncü yaşında 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Hızlı teslimat sektöründe faaliyet gösteren Vigo, 3’üncü yılında 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Hızlı teslimat sektörünün öncü markalarından Vigo, 3’üncü yılını kutluyor. Şirketin kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Vigo’nun kurucu ortakların Burç Öztüfekçi ve Ali Cicioğlu, şirketin yeni yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kuruluşunun 3’üncü yılını kutladıkları için büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Ali Cicioğlu, “Sektördeki 3’üncü yılımızı geride bırakırken Türkiye’nin dört bir yanında sahadaki özverili çalışmalarıyla büyümemizin başrolü olan kuryelerimize teşekkür ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana kuryelerimizin şartlarını en iyi noktaya ulaştırmak ve gerek maddi gerek manevi güven içinde faaliyetlerini sürdürmeleri için çalıştık. Vigo kurulduğu günden bu yana kuryelerine en fazla kazanç sağlayan marka olarak öne çıkmaktadır ve bundan sonrası için de bu durum devam edecektir” dedi.

“İstihdam sağlamaya devam edeceğiz”

Sektördeki kurye ihtiyacının günden güne arttığını ifade eden Vigo Kurucu Ortağı Burç Öztüfekçi, “Türkiye’nin 60 ilinde hizmet faaliyetlerimiz devam ediyor. Sektör, hızlı ve sürekli büyüme trendinde olduğu için 3’üncü yılımızda da aynı kaliteli hizmeti daha geniş kitlelere yaymak için 2 bin kuryeyi daha ailemize dahil edeceğiz. Tüm kurye arkadaşlarımız web sitemiz üzerinden başvuruda bulunabilirler" şeklinde konuştu.

60 ilde 5 binden fazla kuryeyle hizmet veriliyor

Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında kurulan şirket, işletmelerin kurye operasyonunu üstlenerek onların ana işlerine odaklanmalarını sağlarken, genel olarak yaşanan teslimat işindeki verimsizlikleri de gidermeyi amaçlıyor. Türkiye genelinde 60 şehirde 5 binden fazla kurye ile onlarca kurumsal markaya hizmet veren firma, restoran, market, e-ticaret siteleri, yiyecek-içecek uygulamaları gibi birçok alandan işletmeye kurye istihdamı sağlıyor.