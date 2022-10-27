Vestel’in mikrofiber filtreli çamaşır makinesine sürdürülebilir inovasyon ödülü

Vestel, mikrofiber filtreli çamaşır makinesi ile Sürdürülebilir İş Ödülleri’ndeki en önemli kategorilerden ‘Sürdürülebilir İnovasyon Ürün’ ödülünü almaya hak kazandı.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından sosyal, ekonomik, çevresel konularda önemli etkiler oluşturmak ve ortak geleceğimize sahip çıkan projeleri vurgulamak adına düzenlenen 9’uncu Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. Vestel, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ve bağımsız uzmanlardan oluşan 51 kişilik jüri kurulu tarafından yapılan zorlu değerlendirme sonucunda, yarışmanın en önemli kategorilerden biri olan ‘Sürdürülebilir İnovasyon - Ürün’de Mikrofiber Filtreli Çamaşır Makinesi ile birinciliğe layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mikrofiber filtre özellikli çamaşır makineleri; yıkama sırasında çamaşırlardan kopan çok küçük boyuttaki sentetik fiber özellikli parçacıkların çamaşır yıkama işlemi sonunda tahliye işlemi ile birlikte doğaya karışmasını engelleme amacıyla geliştirildi. Yıkama işlemi sırasında makine içerisinde bulunan su, çamaşır makinesinin kapısında bulunan filtreden geçiyor ve suyun içinde bulunan, doğada çözülemeyen fiber parçacıklar bu filtre tarafından tutuluyor. Şirketin Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleriyle geliştirdiği Mikrofiber Filtreli Çamaşır Makinesi, daha sürdürebilir bir dünya inşa edilmesi için yapılması gereken değişime liderlik ediyor.