Vestel’den görme engelli öğrencilere WeWALK akıllı baston desteği

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen Vestel Manisa Yarı Maratonu’nda atılan adımları görme engelliler için üretilen WeWALK akıllı baston bağışına dönüştüren Vestel, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü kapsamında 15 Manisalı öğrenciyi akıllı bastonlarıyla buluşturdu.

Vestel, geliştirdiği teknolojilerin yanı sıra herkes için daha erişilebilir ve daha eşit bir dünya oluşturma vizyonuyla da çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Zorlu Holding’in de desteğiyle 2019’da insanların sorunlarını çözmek amacıyla dünya çapında inovasyonlar geliştiren Young Guru Academy’sinden gençlerle birlikte geliştirdiği akıllı baston WeWALK projesiyle görme engelli bireylerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Adımlar WeWALK’a dönüştü

Mayıs ayında gerçekleştirilen Vestel Manisa Yarı Maratonu’nda atılan her bir adımı görme engelli öğrenciler için bağışa dönüştüren Vestel, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü öncesinde Manisa Valiliği ile birlikte 15 görme engelli öğrenciyi WeWALK akıllı bastonlarıyla buluşturdu. Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen törene Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, şirketi temsilen Vestel İşe Alım, İşveren Markası & BP Müdürü İpek Şimşek Akıncı ve Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Volkan Akan katıldı.

TIME dergisi tarafından yılın icatlarından seçildi

Yapılan açıklamaya göre, bugün tam 59 ülkede kullanılan WeWALK, bel üzeri ve baş hizasındaki engelleri algılayıp kullanıcıyı uyarabiliyor, sesli navigasyon verebiliyor. TIME dergisi tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından birisi seçilen WeWALK aynı zamanda gelişim aşamasındayken Birleşmiş Milletler’in örnek gösterdiği bir proje oldu. Thomas Edison adına verilen Edison Ödülleri’nde Altın Ödül’ü ilk kez ülkemize getiren proje, yıllar içerisinde oluşturduğu bilgi birikimini, teknolojisini, üretim altyapısını, tecrübeli kadrosunu, engellilerin sosyal hayata tam ve eşit anlamda katılımlarını sağlamak için kullanan Zorlu Holding ve şirketin katkılarıyla büyüyerek devam ediyor.