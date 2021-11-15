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Vestel Müşteri Hizmetleri’ne özel ödül

Ekonomi 15.11.2021, 11:17
Vestel Müşteri Hizmetleri’ne özel ödül

İSTANBUL (AA) - Vestel Müşteri Hizmetleri’ne bağlı Vestel İletişim Merkezi, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla IMI Conferences tarafından düzenlenen 2021 Turkey Call Center Awards Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel İletişim Merkezi, başarılı çağrı merkezi hizmetinin yanında topluma dokunan projeleriyle de dikkati çekiyor.

Vestel İletişim Merkezi, son olarak Türkiye’de çağrı merkezi sektörünün başarılı uygulamalarının değerlendirildiği 2021 Turkey Call Center Awards’dan Jüri Özel Ödülü ile döndü. IMI Conferences tarafından düzenlenen ödüllerde sivil toplum çalışmalarına odaklanmış sıra dışı ve özgün projelere Jüri Özel Ödülü veriliyor.

Vestel İletişim Merkezi hayata geçirdikleri “Sağlık Çalışanları Hattı”, “Afet Hattı”, “Elim Sende” ve “Sesim Miras” projeleriyle bu anlamlı ödülü almaya hak kazandı.

2021 Turkey Call Center Awards’da Jüri Özel Ödülü'nü getiren projelerden biri olan Sağlık Çalışanları Hattı Projesi sangın sürecinde sağlık çalışanlarının direkt hizmet almak için Vestel’e ulaştıkları iletişim kanalı olarak kuruldu. Bu kanal üzerinden ulaşan sağlık çalışanları öncelikli hizmet almanın yanında diledikleri zamanda teknisyen hizmetiyle buluştu.

Afet Hattı Projesi ise yangın, sel ve deprem gibi afet dönemlerinde müşterilerin öncelikli olarak hizmet alması için kuruldu ve bu dönemlerde başarılı bir şekilde hizmet verdi.

Ödülün kazanılmasında önemli payı olan Sesim Miras Projesi de görme engelli bireylere sunulan sesli kütüphane projesi olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında Vestel çalışanlarının okuduğu kitaplar GETEM’in (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Eğitim Merkezi) e-kütüphanesinde açılan Vestel kitaplığına kaydediliyor, ardından görme engelli bireylerin erişimine sunuluyor.

Vestel Müşteri Hizmetleri’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu ile birlikte yürüttüğü Elim Sende projesi ise Manisa Kadın Sığınma Evi’nin elektronik ve beyaz eşya eksiklerini karşılanmasını kapsıyor. Ayrıca kadın sığınma evinden ayrılarak kendine yeni bir hayat kurmak isteyen kadınların da yeni evleri için elektronik ve beyaz eşya ihtiyaçları temin ediliyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öncelikli sorumluluğu arasında gören Vestel, bu proje ile de bunu kanıtlıyor.

#vestel
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